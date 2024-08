Diócesis del norte de Tamaulipas en crisis económica

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Diócesis de Victoria no sufre de crisis económica, como si lo resiente su homónima Matamoros-Reynosa, afirmó el obispo de la capital de Tamaulipas, Oscar Efraín Tamez Villarreal.

Y es que en un reciente publicación de un portal informativo de dicho municipio fronterizo, el Padre Jorge Adalberto Villanueva Morales, quien es encargado del área de finanzas de aquella diócesis del norte, expuso cómo es que el aporte de la feligresía aún no tiene un repunte desde que inició la pandemia del COVID-19 y viven con una crisis económica latente.

Pero en el centro del estado, no es así, expuso Tamez Villarreal, pues al ser entrevistado por Expreso en torno al tema, detalló que aunque no cuentan con finanzas altas, se mantienen al día, y no cuentan con déficit financiero.

“Nosotros, gracias a Dios, vivimos al día. En ese aspecto, estamos al día, hemos tratado de ir organizándonos, ahora sí, administrativamente, haciendo lo correcto, no nos sobra, no nos falta”, expuso Tamez Villarreal.

El líder de la iglesia católica en el centro de Tamaulipas, mencionó que las aportaciones de sus fieles continúan estables incluso desde la contingencia sanitaria, que es el tiempo en que llegó el monseñor Oscar a dirigir esta diócesis.

“Yo lo que sí he notado y platicando con los padres, gracias a Dios, que ha habido muy buena respuesta de los feligreses en la celebración de las eucaristías. Entonces, la ciudadanía sigue aportando aquí en el centro, en ese aspecto gracias a Dios, no nos sobra, no, no nos falta”.

En torno a las actividades que efectúa la diócesis para generar recursos, señala que solamente es una al año y existe respuesta positiva por parte de la comunidad católica.

Por tanto, Tamez Villarreal descartó una crisis económica en su gobierno eclesiástico.

Por Antonio H. Mandujano