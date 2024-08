Apuesta segura

Los movimientos en el Congreso del Estado se acomodan de la mejor manera con vistas a lo que se vivirá en el futuro inmediato por la lucha interna.

Claro, todavía siguen en veremos la asignación final de plurinominales, pues hay impugnaciones de algunos partidos políticos que no estuvieron de acuerdo con la asignación de las autoridades electorales.

Por ejemplo, el Movimiento Ciudadano lucha por una tercera diputación, ya le asignaron dos, una para MAYRA BENAVIDES y la otra para JUAN CARLOS ZERTUCHE.

En el PRI están tranquilos, con MERCEDES DEL CARMEN “Paloma” GUILLÉN VICENTE como diputada local, al cumplir con los requisitos al obtener la licencia para dejar la notaría pública.

Algunos alegan que la solicitud la hizo a principios de año, pero el permiso lo recibió hace apenas unas semanas, algo que no le vemos mayor problema.

A MERCEDES le corresponde pedir permiso, más no cuando se le concede, ella aviso y le aprobaron su retiro, pero ahora la pregunta es con quien se aliará en el Congreso del Estado, pues es diputada única.

PALOMA será representante porque recibió el respaldo del tercer piso, su licencia no en balde la firman el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y su Secretario General de Gobierno, HÉCTOR JOEL “El Calabazo” VILLEGAS.

Todo indica que PALOMA no hará en alianza con los panistas, al menos en Tamaulipas no le fue muy bien que digamos al PRI, pues a duras penas les entregaron algunas candidaturas a las alcaldías, pero en ninguno de los casos les dieron en un municipio mediano, muchos menos en uno de los ocho grandes.

Solo chiquitiaje y miserias le entregaron a los priístas, fue muy alto el precio que pagaron, seguramente les pudo ir mejor de marchar en solitario.

En cuanto a Morena, ya se tiene un prospecto para ser su coordinador en la persona del diputado local reynosense HUMBERTO PRIETO, quien llega al Congreso en una reelección que ganó de manera contundente gracias a la marca del partido.

En Reynosa, cualquier candidato que lanzará Morena ganaba la elección, así que no se confundan y vayan a pensar que fue por su popularidad.

Son mayoría absoluta, por lo que no tienen ningún problema en ese sentido, pero deben recordar el pasado, cuando tenían mayoría y perdieron algunas diputadas motivadas por cuestiones económicas, pero también por el mal trato que les dieron a las damas.

Ahora que si nos vamos con el PAN, los legisladores hicieron una apuesta segura a favor de quien será su coordinador legislativo.

Asi es como el reynosense GERARDO PEÑA FLORES será el coordinador de los legisladores azules, al considerar que es el de mayor experiencia para enfrentar el reto que tienen enfrente.

Para nadie es un secreto que PEÑA es el hombre que mostró mayor capacidad y diálogo político.

Por eso no resulta extraño que lo eligieran para que sea su representante en el Congreso Local.

GERARDO tiene tacto y mostró tener la altura política para defender los intereses de Tamaulipas como diputado federal.

Se va poner interesante, pues aun cuando son minoría tendrán que dar una postura de altura como la oposición que ahora son en un mundo donde el guinda predomina sobre todas las cosas.

El PAN arranca por lo pronto sin un legislador, pues la priísta MERCEDES DEL CARMEN no será aliada y votará conforme a su criterio y agradecimiento.

Más cuando, el líder nacional del PRI, ALEJANDRO “Alito” MORENO CÁRDENAS ya dio señales de que concluirá esa coalición a nivel nacional.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

Contacto:

patinadero@hotmail.com