Hospitalizan de emergencia a “El Gordo” Molina

MÉXICO.- Raúl “Gordo” Molina es uno de los conductores más longevos en la televisión, pues su programa “El Gordo y la Flaca” desde Univision ha marcado una exitosa y divertida manera de presentar lo que le sucede a las estrellas en todo el mundo de la farándula por lo que verlo mal sorprendió a sus fans.

Y es que desde la primera emisión del programa, el 21 de septiembre de 1998, han demostrado ser uno de los recurrentes del programa de espectáculos en la cadena de Univisión; sin embargo, se ha sabido que el conductor está pasando por un mal momento de salud.

Fue durante la última transmisión del “Gordo y la Flaca” cuando el conductor cubano de se comenzó a sentir mal y su compañera Lili Estefan decidió llevarlo a la sala de urgencias para que lo pudieran tratar.

“Me empecé a sentir mal después de la historia de Juan Gabriel, me empezaron escalofríos en el cuerpo y estos escalofríos los tengo hace como una semana, pero los he tratado de ver, he hablado con los doctores… Pero me sentí tan mal que casi me desmayo aquí, entonces todo el mundo se preocupa, querían llamar al 911, Lili cargó conmigo, llamó a Gloria Estefan, llamó a toda la familia para que en un hospital cercano a Univision me llevaran para allá”, mencionó Raúl Molina.