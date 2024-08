Ni con melón ni con sandía

Es fácil brincar de un partido a otro cuando lo importante es el poder y el dinero, lo difícil es abanderar los ideales del nuevo partido, eso eventualmente se vuelve un “inconveniente”.

Es lo que le está pasando al ex panista HUMBERTO PRIETO que va por su segundo periodo como Diputado con Morena, pero le pesa el pasado azul.

El reynosense que más teme a MAKY ORTIZ, desde la actual legislatura intentó robar foco, pero no con buenas iniciativas, sino con gritos contra panistas y priistas, y ahora en el ocaso de ÚRSULA SALAZAR, vio la oportunidad de sentarse en el trono legislativo.

En la “capacitación” para los próximos diputados, el panista disfrazado de guinda, intentó empezar a desplazar a la Presidenta de la Jucopo, pero ya le pusieron un “estate quieto”.

Por otro lado, el otro reynosense, ARMANDO ZERTUCHE quiso levantar la mano para dirigir de nuevo el trabajo de Morena en el Congreso, pero su fracaso como líder político fue tan desastroso que todos se rieron de sus intenciones.

Ambos ya tienen rival, y uno de más peso y con más querencias en el partido, se trata del también reynosense MARCO GALLEGOS, quien habría recibido la venia bendita porque ya ha visitado todos los municipios para encontrarse con los diputados locales electos y empezar a “tender puentes”.

Resulta razonable que sea MARCO, no porque se haya distinguido como excelente Diputado en la 65 Legislatura, sino porque es parte de la AVAnzada de Morena, grupo que logró que muchos candidatos ganaran el pasado junio.

La AVAnzada fue creada antes de la campaña a la Gubernatura de AMÉRICO VILLARREAL y ha seguido manteniendo la fuerza y el orden dentro del partido, se ha consolidado como el pilar de Morena en Tamaulipas, por eso no extraña que uno de sus integrantes esté perfilado como Presidente de la Jucopo.

Ojalá que MARCO GALLEGOS deje de lado el ego, tenga el liderazgo que ARMANDO nunca logró y que no solo se sirva del puesto como ÚRSULA, es por el bien de Tamaulipas.

¿Usted qué opina?





QUE CURIOSO

Ya hay nuevos senadores y diputados federales, de Tamaulipas ocupan escaños OLGA SOSA y “JR” GÓMEZ de Morena por mayoría relativa y entra IMELDA SANMIGUEL como primera minoría; mientras que MAKY ORTIZ llega de pluri por el Verde.

En la Cámara Baja ocuparán curules con el PAN: TRUKO VERÁSTEGUI, JESÚS NADER, CÉSAR RENDÓN y LETICIA GUTIÉRREZ, con el PT entra ADRIÁN OSEGUERA y por Morena llegan varios, pero solo el ex alcalde CARLOS CANTUROSAS podría figurar, de ahí para abajo ninguno cuenta con peso real, serán de los que se pierdan entre las 500 sillas de San Lázaro, si es que van, algunos siempre se reportan enfermos, como lo hizo por años CASSANDRA DE LOS SANTOS.

POR OMAR REYES