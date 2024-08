Otra vez el primero

Chucho Nader lidera la evaluación nacional de Alcaldes del país por segundo trimestre consecutivo



De acuerdo con la encuesta trimestral de Consulta Mitofsky, el Alcalde de Tampico mantiene su posición como el mejor evaluado de México, con una aprobación del 63.5% por parte de los ciudadanos.



Esta calificación supera su propio récord del trimestre anterior, cuando obtuvo un 57.7% y se había consolidado como el Presidente Municipal mejor calificado de Tamaulipas y por supuesto, del país.



La medición abarca mensualmente las 150 ciudades más importantes de México y en cada ejercicio destaca el desempeño los Alcaldes, siendo en este caso el reflejo de los resultados de la administración de Nader.



La calificación favorable que le han dado los tampiqueños a su trabajo incluye áreas clave como desarrollo urbano, obra pública, servicios públicos, seguridad y bienestar social.



Un dato interesante que muestra la excelente percepción que tienen los ciudadanos del trabajo de Nader es que en esta última medición tuvo un incremento de 5.8 puntos.



Con este resultado, Chucho Nader consolida su liderazgo como el alcalde mejor evaluado del país, demostrando su compromiso con el bienestar y el progreso de Tampico.



Cabe señalar que desde hace 4 años, Chucho ha ocupado en distintas ocasiones el primer lugar de esta encuesta nacional, manteniendo siempre esa posición entre los tres Alcaldes con mejor evaluación del país.



En esta evaluación de Mitofsky, solamente Chucho Nader de Tampico y Carmen Lilia Canturosas de Nuevo Laredo han destacado como los que tienen las calificaciones ciudadanas mas altas a su desempeño en Tamaulipas. Ningún otro llega a ese nivel en evaluaciones serias.



Por debajo de Chucho en el ranking nacional aparecen los Alcaldes de Nuevo Laredo, Atlixco, Puebla; Hermosillo, Sonora; Veracruz puerto; y Ciudad Juárez, Chihuahua.



EL ÚLTIMO MES DE ANDRÉS MANUEL

No será fácil para Andrés Manuel transitar su último mes como Presidente de la República.



Y no porque le hagan mella las acusaciones de la oposición, su diatriba o todo lo que digan quienes no piensan como él.



Lo será porque en lo que transcurre sus últimos 30 días como todopoderoso titular del Ejecutivo, con un poder y una influencia son precedentes en los pasados 40 años, sino porque esta en la de un proceso que no termina de asimilar: El de la gradual e irreversible pérdida del control político.



Aunque ya se sabe que nada le preocupa el compañero Andrés Manuel, debería poner atención cuando menos una vez en su sexenio a temas como el del enorme número de homicidios dolosos, de extorsiones, violaciones desaparecidos y todo tipo de acciones que se enmarcan en el tema de la seguridad pública.



Precisamente ése es el rubro en el que López Obrador ha incumplido a los ciudadanos que confiaron en él y a millones de quienes no le dieron su voto, porque los resultados en materia de combate a delitos de alto impacto son indiscutibles y muy pobres durante su gobierno.



El último mes de Andrés Manuel sí será el más difícil, porque aparte de esos indicadores tendrá que lidiar con la nostalgia de dejar el poder y la necesidad de tener que apartarse para que la próxima Presidenta de la República tenga el suficiente margen de acción para encabezar el gobierno.



Solo así podrá Sheinbaum terminar con las dudas que hay sobre su capacidad para ser independiente y actuar con criterio propio.



Aunque claro, como cualquier otro ser humano expuesto a las tentaciones del poder y susceptible a ser afectado por la soberbia, Andrés Manuel se resista muy internamente a dejar algo que siempre buscó, que obtuvo y que ahora no quiere soltar.





POR TOMÁS BRIONES

abarloventotam@gmail.com