Pepe Aguilar lanza fuerte amenaza contra Christian Nodal

MÉXICO.- Pepe Aguilar y la familia Nodal-Aguilar han sido tendencia nuevamente, luego de que Christian Nodal hablará sobre su relación con su actual suegro, por lo que el gran líder de la familia Aguilar decidió contestar a lo que dijo el cantante de regional mexicano en las redes sociales.

Por lo que Pepe Aguilar no se guardó nada sobre la actual relación que lleva con su actual suegro y decidió lanzar una dura amenaza en contra de Christian Nodal para que se vaya con cuidado tras casarse con su hija Ángela Aguilar hace unos meses, siendo la pareja favorita de México,

El cantante de regional mexicano si que protege a su hija/Créditos: @pepeaguilar_oficial IG

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre Christian Nodal?

Fue en una entrevista para el canal de YouTube de “Molusco TV2″ donde el cantante de regional mexicano habló sobre cómo ven las personas a Pepe Aguilar, padre de su actual esposa, Ángela Aguilar, pues aseguró que hay quienes lo ven como un monstruo, pero él no lo sintió de esa forma.

Yo creo que todo el mundo lo tiene como un monstruo, ¿por qué?, no sé, conmigo ha sido superbueno, es una persona que ha sido muy empática. Uno como papá siempre quiere lo mejor para las hijas y bueno, yo estoy con su tesoro básicamente, estoy con una de las personas más bellas que tiene en la vida, uno de sus amores más grandes, él me ha recibido con mucho amor, con mucho respeto”, dijo Nodal

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pepe Aguilar 🇲🇽 (@pepeaguilar_oficial)

Sin embargo, sí que se dejó llevar con las flores que le tiró a su actual suegro, pues aseguró que es un gran hombre y él agradeció por todo lo que ha hecho por él mencionando que es un gran tipo.

“Ha sido un proceso muy bonito y me siento respaldado por un gran hombre, amo estar en una familia en la que se respiran tantas cosas tan chingonas como el amor, la cultura y las experiencias, Pepe es un gran tipo”, agregó Nodal.

Así, su suegro, Pepe Aguilar, habló sobre sus sentir con el cantante de regional mexicano, pues aseguró que hasta el momento ha sido respetuoso y así se le va a tratar, pero no dejó ir la oportunidad para lanzar una dura amenaza en contra de él.

“Si él es respetuoso como hasta ahora ha sido, si es serio, así se le va a tratar, aparte, es un buen muchacho, se da a querer el cabrón, me conoce todavía, no me conoce, yo creo que a uno como ser humano, es cómo le lleguen. Juan Gabriel tenía una canción que decía: ‘por las buenas soy muy bueno, pero por las malas soy muy malo’”, dijo Pepe Aguilar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pepe Aguilar 🇲🇽 (@pepeaguilar_oficial)

CON INFORMACIÓN DE EL HERLADO DE MÉXICO