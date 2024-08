CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, familiares de desaparecidos en Tamaulipas marcharon por las calles del centro de la capital portando cartulinas, fotografías y mantas.

Al grito de “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “de norte a sur, de este a oeste, seguiremos en la lucha cueste lo que cueste”, los padres, madres, hijos y hermanos de desaparecidos iniciaron su peregrinar desde la plaza Hidalgo en la calle 8, el grupo caminó por dicha calle, rodeando Palacio de Gobierno hasta la plaza Juárez.

Una de sus principales demandas es que se instale un panteón forense en Victoria para agilizar la identificación de cuerpos.

La entidad sigue en el segundo lugar con 13 mil 060 personas desaparecidas, solo después de Jalisco con 15 mil 010, según los registros oficiales.

La cifra se relaciona a las denuncias interpuestas por las familias y que se encuentran en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas; durante el presente sexenio federal (1 de diciembre del 2018 al 30 de agosto del 2024) suman 6 mil 066 personas que desaparecieron en la entidad.

De ellos, 2 mil 423 están en calidad de desaparecidas y 789 como no localizadas, es decir en el último caso, los indicios señalan que la ausencia no se relaciona con hechos criminales.

También hay 2 mil 854 (47.05% del total general) que fueron localizadas, 221 lamentablemente sin vida y 2 mil 633 fueron encontradas con vida y restituidas con sus familias.

Muchas familias han tenido que abandonar la entidad, por amenazas, secuestros, según platicó Elizabeth Silguero, integrante del colectivo Red de Desaparecidos en Tamaulipas (Redetam).

La mayoría de las desapariciones que registran los integrantes del colectivo son de larga data, algunos de ellos desde el 2010, cuando la separación de dos grupos criminales desató una guerra en Tamaulipas y los secuestros y desapariciones de personas eran casi a diario.

En su caso, Elizabeth busca a su hermana Elizabeth, quien era Policía Estatal y desapareció nueve días después del asesinato del General Haro, ocurrido el 5 de mayo del 2014 en Victoria.

“La mayoría de los que estamos aquí somos de larga data, así que para la Fiscalía, estamos hasta el último, yo tengo un año que no tengo revisión de expediente, no me dan búsqueda”, dijo.

“Si la pido (la búsqueda), tengo que poner yo el punto y que sea positivo”, es decir, que se tenga algún indicio comprobable de que hallarán restos o evidencias de que una persona desaparecida estuvo en dicho lugar.

Los recortes a los presupuestos a la Fiscalía General de la República (FGR) y de Justicia del Estado, han dificultado las búsquedas de personas, más para quienes tienen más de dos décadas desaparecidas, dice Elizabeth, quien también busca a un primo y una prima, desaparecidos en Victoria.

Los manifestantes solicitan a las autoridades que las víctimas sean atendidas por igual, sin importar si se trata de casos del 2010 o el 2024, además que les apoyen con pasajes a la Ciudad de México para acudir a la Fiscalía federal a revisar sus expedientes, pues muchos tienen también denuncias federales.

“Otra de las cosas es que se les brinde protección a las víctimas que están amenazadas, y se les apoye a buscar trabajo a madres o personas con desaparecidos, que además han sido víctimas de secuestro”.

Pero también exigen a las autoridades que se concrete en Victoria la creación de un panteón forense, para que a las personas que se encuentran enterrados en las fosas comunes, se les realicen las pruebas periciales que permitan ser identificadas.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón