Regañan a Poncho De Nigris por decir que Sian tocó de forma indebida a Briggitte

MÉXICO.- El reality show “La Casa de los Famosos México” ha vuelto a estar en el centro de la polémica tras el regaño que recibió Poncho de Nigris por parte de la producción. Durante una reciente transmisión, el exintegrante del Team Infierno expresó su inconformidad respecto al comportamiento de Sian Chiong, quien ha sido acusado de tocamientos inapropiados hacia algunas de sus compañeras, especialmente Briggitte Bozzo. Las declaraciones de Poncho han provocado un debate intenso en redes sociales, donde los seguidores del programa han manifestado su apoyo y también su crítica.

El incidente ocurrió después de que Poncho de Nigris, durante la gala de este viernes, se pronunció en contra de la decisión de salvar a Sian Chiong de la eliminación. Sus comentarios apuntaron directamente al comportamiento que ha tenido el cubano dentro de la casa, acusándolo de no ser un buen integrante debido a sus supuestos actos de acoso. Minutos después, Poncho publicó en su cuenta de X, antes conocida como Twitter, que había sido regañado por la producción del programa.

Regañan a Poncho De Nigris por hablar de Sian Chiong

En su mensaje en redes sociales, Poncho de Nigris comentó: “Ya me regañaron en La Casa de los Famosos México”, acompañado de emojis que sugieren un adiós. Aunque no detalló los motivos específicos del regaño, los internautas asumieron que se debió a sus comentarios sobre el comportamiento de Sian Chiong. Según Poncho, el actor cubano no debería continuar en el reality show debido a las acusaciones de acoso que pesan sobre él.