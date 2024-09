Tras críticas, Mariana Echeverría lanza mensaje a haters

Sus más recientes publicaciones la ubican de nueva cuenta en el ojo del huracán. Lanzó una serie de frases donde asegura que nadie puede criticar su vida, pues tampoco es que sus haters tengan una vida ejemplar, pues incluso se tienen que esconder detrás de un perfil para reclamarle, faltarle al respecto o circular algunos rumores falsos.

“Habla de mi vida cuando la tuya sea un ejemplo. Y cuando creas que tu vida sea un ejemplo, te darás cuenta de que no tendrás deseos de hablar de la mía”, es una de las frases que se pueden leer en su storie de Instagram.

La otra reza lo siguiente: “Uno no puede ir por la vida aclarando rumores, que piensen lo que quieran y ya”. No son las únicas, se trató de una publicación donde agregó bastantes textos que van dirigidos a toda la gente que ha lanzado críticas en su contra luego de entrar a La Casa de los Famosos.

“Me gusta que hablen de mí, eso me demuestra que mientras yo vivo, ellos solo están mirando. Si los comentarios vienen de gente que no es un ejemplo a seguir, no cuentan”