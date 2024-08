Tal como reza el viejo y conocido refrán, “veremos si como roncan duermen”, haciendo alusión a las personas que prometen mucho y se duda que cumplan, iniciaron los legisladores federales.

El dicho puede aplicar sobre todo a los nuevos Senadores que en campaña hicieron muchas promesas pero que se duda las cumplan.

Claro, se entiende que prometían hasta las perlas de la virgen porque buscaban ganarse el voto popular para cumplir sus sueños de convertirse en Senadores, para alcanzar su gloria, pero nada más provocaran animadversión contra la política, pues no se les ve la intención de que sus dichos pasen a los hechos, es decir, cumplan lo prometido al pueblo.

El ciudadano les cumplió, votos les otorgó y al triunfo les llevó, ahora falta que los legisladores cumplan, se supone que eso deben hacer, que se vea que tienen palabra, que, así como roncan duermen.

La expectativa a quienes hemos seguido estos procesos es muy baja, de todos los que protestaron servir a la Patria y al pueblo no se hará uno, es por demás sabido que, a los legisladores federales, igual que a la mayoría de los personajes que se encumbran políticamente, les mueve más su trascendencia en el poder que velar por los intereses de quienes en teoría deberían de defender, sus representados.

Y los nuevos “defensores de la Patria, representantes del pueblo” no serán la excepción, de hecho, hay quienes ni siquiera se sentaban en la curul y ya andaban promoviéndose para las gubernaturas de sus entidades. Para muestra esta JOSE RAMON, JR, GOMEZ LEAL, que apoyado por ex priistas y ex panistas ya anda en franca promoción en la capital tamaulipeca, en reuniones privadas se deja ver para hacer grupos afines a su proyecto.

Trae el JR su mirada puesta en la silla grande de Tamaulipas, la Gubernatura. Se le olvida al muchacho que hay líder político en la Entidad, por eso los tiempos y formas debe cuidar, no andar de adelantado.

Pero como JR no es el único que trae su mirada puesta en la gubernatura, es un hecho que el desgaste para él vendrá de la frontera, de Reynosa, de su antigua compañera de partido MAKI ORTIZ, ambos de corazón azul, ella será quien trate de bajarlo pues cree que es la única que puede tener la distinción.

Es un hecho que MAKI y JR no llegan al Senado para trabajar por la Patria, ni sus representados, el puesto lo utilizarán para hacer política, tener excusa para placearse, poco les importa el compromiso con el pueblo, les interesa trascender políticamente, ambos sueñan con dirigir los destinos de tierras cuerudas.

Lo que no saben MAKI y JR, incluso OLGA SOSA que también buscará trascender, es que hay otro tamaulipeco que tiene rato moviéndose en las altas cúpulas del poder nacional, apenas inicie la próxima administración federal sabrán de él y la fuerza que tendrá con la Presidenta.

El personaje del que le hablamos no tomó protesta como legislador, tiene mucho respeto para el Gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA, habla muy bien de los logros de la Avanzada, sabe de tiempos y espacios y tendrá fuerza suficiente para tirar los sueños de MAKI y JR, aunque estos ya anden de adelantados.

En fin, la situación es que México tiene nuevos legisladores federales, todos, Diputados y Senadores, al tomar protesta prometieron velar por los intereses del pueblo y defender la grandeza de la Patria, en campaña hicieron muchas promesas, ahora viene lo bueno, ver si tienen interés de cumplir, quizá uno que otro se aplique, pero no porque que piensen en el pueblo sino por lo que les significa estar vigentes en sus Estados. Cierto, ahora veremos si como roncan duermen.

POR ROSA ELENA GONZÁLEZ