Abandono y maltrato animal, sin castigo

CIUDAD VICTORIA, TAM.- A pesar de ser denunciado y visibilizado, el maltrato animal se queda sin castigo pues ninguna autoridad está interesada en aplicar sanciones por esta falta.

Diversas organizaciones no gubernamentales en todo el estado trabajan a marchas forzadas con sus propios recursos para tratar de atender este tema, pero aun hay mucho rezago.

La asociación proanimal “Ángeles sin voz por un huesito de ayuda” que dirige Wendy De la Rosa, dijo que en diversas ocasiones se han hecho públicos casos de maltrato contra los animales, pero lamentablemente estos siempre se quedan sin castigo.

Dijo que una de las situaciones más recurrentes de maltrato es el abandono, el cual se ha hecho público pero no recibe ninguna sanción ya que no existe reglamento que funcione.

Explicó que como asociación trabajan resguardando animales que son rescatados y dando alimento a otros que se encuentran en la vía pública y es precisamente mediante ese trabajo, que han logrado identificar casos donde los animales son sencillamente abandonados a pesar de que están en una casa.

“Frente a la preparatoria dejaron un perro abandonado por más de 3 años, ese podemos hablar de un maltrato porque a pesar de que estaba en un domicilio lo dejaron solo, no tenía agua, no tenía comida y en lo particular lo estuve alimentando”, dijo.

Afirmó que aunado a estos casos, se ha tenido que rescatar algunos animales que son abandonados dentro de domicilios, pero lamentablemente nadie actúa ante esta situación. “Lamentablemente no se aplica un reglamento que castigue el maltrato animal, al menos aquí en el municipio”, lamentó.

ABANDONO GENERA SOBREPOBLACIÓN

Aunque la cultura por la esterilización de perros y gatos ha cobrado importancia con mayor participación de sus dueños en los últimos años, lamentablemente esta no ha sido suficiente para disminuir el grave problema de salud que genera la sobrepoblación de perros en la vía pública.

Y es que, por ejemplo, el jefe del departamento de zoonosis, Arturo Wong Rocha, explicó que, sin el aporte total de todo aquel ciudadano que haya decidido asumir la responsabilidad de una mascota, por más recursos y esfuerzos que aporten las autoridades, difícilmente se pondrá disminuir la población de animales callejeros.

“Lo que sucede es que, en los caninos, una hembra puede tener desde cuatro hasta 10 cachorros por parto, y pueden ser dos camadas por año, además estas crías a los seis meses ya son fértiles, pueden reproducirse también porque no existe un control sobre su reproducción, es cierto que ha crecido la cultura por la tenencia de mascotas, sin embargo, no ha sido suficiente”, expresó.

Agregó que, la presencia de los caninos en la vía pública representa un riesgo a la salud e integridad del ciudadano, pues toda mascota callejera es territorial y su carácter puede ser agresivo y a la defensiva, por lo que cualquier movimiento que realice una persona frente a la mascota, esta lo puede interpretar como una agresión y reacciona con un ataque hacia el peatón.

También aceptó que, la cantidad de orina y heces fecales que dejan los caninos en la vía pública representan un riesgo a la salud de la población, y esto debe ser motivo para que el propietario tenga un control en la reproducción de los animales, y evitar más riesgos a la población por mordedura o alguna enfermedad contraída a causa de la insalubridad que generan en la calle.

SUFREN AMENAZAS

Recientemente, la reconocida animalista victorense, Mía Fressy, denunció ser víctima de amenazas a su integridad física por las labores que realiza en protección a los animales.

Dijo que varias personas le han mandado mensajes de hostigamiento, exponiendo que hasta intentos de secuestro y extorsión ha registrado por realizar su labor en pro de pequeñas especies.

El último caso, señala la presidenta de la asociación “Refugio Santa Rosa de Lima”, es sobre sobre un joven que la amenaza por unos lomitos rescatados puesto que en diferentes ocasiones la supuesta dueña de estos los ha perdido al no tener cuidado de ellos, ante tales hechos denunciará a los responsables ante la Fiscalía General de Justicia en Tamaulipas este jueves 29 de agosto.

“Por defender a los animales me han intentado secuestrar, extorsionar y he recibido muchas amenazas, creo que este año no a sido un buen año. de la FGJT para dar a conocer su testimonio e informar que los perritos están en buenas condiciones de cuidado y su faena continuará.

“Les digo que defender animales me trae muchos problemas pero sigo en lo dicho aun que ellos sean los que me amenazan yo no le voy a entregar los perros a unas personas que tampoco son responsables por que los perritos se examinaron se les hiso análisis y estan sanos en 5 o 6 días que estuvieron con ella no se van a recuperar si están maltratados y en ningún momento le dije que se los regresaría a los dueños lo que le dije es que todo salio bien con ellos que mañana se esterilizarian y visitaríamos a los dueños de los perritos para que nos comprobaran qué son de ellos y ver en que condiciones los tenían Y vuelvo a decir no se los voy a entregar a ella si no es la dueña y menos por que ellos son los que me amenazaron a mi y tengo todas las conversaciones con la señora mañana les hago un envivo desde la fiscalia con pruebas de que los perritos están en buenas condiciones y si pondré una demanda por las amenazas que me hicieron”.

