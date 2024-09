Este es el significado espiritual del olor a podrido

MÉXICO.- Los cinco sentidos son los que nos permiten desenvolvernos en el mundo, pero en el plano espiritual, el olfato juega un papel muy importante, ya que es por medio de él que podemos saber qué es lo que está ocurriendo con la energía que nos rodea; por ejemplo, para nadie es secreto que cuando nos llega un olor a vainilla, son nuestros ángeles tratando de comunicarse con nosotros, pero no siempre es un olor agradable el que nos llega.

El claro ejemplo de lo anterior es que en ocasiones los hedores a quemado, a gas, a podrido, o simplemente a algo que no nos resulta tan agradable para la nariz, puede ser una alerta que no hay que ignorar y que indica que algo anda mal. En lo que respecta a ese olor fétido que viene de la nada y de pronto, pero que nos hace sentir que se trata de algo “echado a perder” está sumamente relacionado a algún trabajo en nuestra contra, o bien, a la presencia de alguna entidad muy cerca de nosotros.

Así que si alguna vez has notado que constantemente te has encontrado el olor a podrido, pero al momento de buscar el origen o la fuente que está de este desagradable olor no encuentras nada que dé señales que podría tratarse del ambiente, la recomendación es que comiences a prestar atención a lo espiritual, ¡y comiences a protegerte! Es por ello que hoy te contamos qué significa este molesto hedor y cómo puedes evitarlo en tu vida diaria.