Había ganado medalla en Paralímpicos y lo descalifican por llevar su celular

FRANCIA.- El remero paralímpico italiano Giacomo Perini, que se había alzado como ganador de la medalla de bronce en su prueba de remo adaptado este domingo, fue descalificado por los organizadores debido a la presencia de un teléfono móvil en su embarcación.

La federación internacional World Rowing declaró que Perini “utilizó material de comunicación durante la carrera”. Por ello, fue clasificado en última posición.

Erik Horrie clinches bronze after Italian Giacomo Perini is disqualified.

This marks his fourth Paralympic medal in his fourth Paralympic Games👏

↳ Paralympic Games Paris 2024.

— Stan Sport (@StanSportAU) September 1, 2024