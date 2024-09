Julio César Chávez revela lo que mostrará su serie “Los Chávez”

MÉXICO.- Julio César Chávez González abrirá la puerta de su casa a los aficionados. Este 4 de septiembre presenta la serie “Los Chávez. Abajo del ring los golpes son más fuertes”.

Junto a su esposa Miriam y sus hijos Julio César Jr., Omar, Cristian, Nicole y su nuera, Frida, el primer tricampeón mundial mexicano mostrará lo que se vive bajo su casa.

“Va a ser algo bonito, tiene tristezas, alegrías, de todo lo que pasa en una familia, y la verdad estamos contentos. En un principio no quería que se ventilara todo lo que pasa, pero todo el mundo opina, digo una cosa y ponen otra, entonces… además me están pagando, entonces por eso acepté”, respondió a El Heraldo de México.

Revelan todo fuera del ring

El sonorense aseguró que empezar a grabar fue complicado, pues justo durante las sesiones él estaba ayudando a su hijo Julio a resolver sus problemas de adiciones y con la ley en Estados Unidos.

“Lógicamente estábamos pasando momentos tristes, realmente por lo mismo no quería, pero los astros se alinearon y ve Julio está muy bien… Pero si salen cosas muy fuertes. Me río, lloro, me la paso alegre, pero también reniego, como todas las familias”, abundó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Julio Cesar Chavez Gonzalez (@jcchavez115)

Julio César Chávez González, miembro del Salón de la Fama y primer mexicano tricampeón del mundo, debutó en 1980 y se retiró en el 2005, luego de haber acumulado 107 triunfos, seis derrotas y dos empates, con 85 nocauts. Luego de superar su adicción a sustancias prohibidas, Chávez ahora se desempeña como analista de boxeo y es considerado uno de los peleadores de mayor importancia en la basta historia del deporte de los puños tricolores.

Chávez, junto a su hijo Julio César, es una de las pocas duplas de padres e hijos que lograron alzarse con un campeonato mundial.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO