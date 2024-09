Sin futuro PAN en Madero

El Partido Acción Nacional en Madero tiene un excelente presidente, en el comité municipal, el Doc Francisco Castañeda, desafortunadamente en la polaca no basta con buenas intenciones, hay que tener estrategia y resultados.

Se necesita que este partido retome su rumbo, que asuma la derrota de las pasadas elecciones, donde no ganaron ni un reintegro y sus regidores ( todos ) estarán entrando como PERDEDORES, esa es la neta, esa es la realidad que viven, que no se hagan… PATOS ¡¡¡

Los errores que se han tenido en las decisiones en el Comité Estatal donde todo huele a Cabeza de Vaca, ha generado que, en el resto de los municipios, incluyendo la comuna maderense, se sufra una crisis.

A Carlos Fernández lo dejaron solo, aún así logró rescatar 40 mil votos, pero no fueron suficientes, a las familias que se creen “dueñas” de Acción Nacional en esta ciudad, no se les vio andar caminando en las colonias con su gallo, y mucho menos gastando gota de gasolina en los eventos.

Las familias que tanto BUFEAN y exigen una regiduría en cada campaña, como si fuera su trabajo preferido para estar de vacaciones tres años, no se les vio apoyando al abanderado y a su partido, pues casi siempre ellos ganan perdiendo.

La mayoría de los que lograron amarrar, de las primeras regidurías, pues les valió andar caminando, pues como sabían que estarían de “NINIS” tres añitos, pues se quedaron a rascarse el ombligo en sus casas.

Estarán entrando las primeras seis posiciones de la planilla de CFA, ellos tienen garantizado su pase, a la administración guinda que estará Gobernando Madero, serán parte de la bancada de oposición, muchos de ellos NO SE LO MERECEN.

La primera que tiene asegurado cobrar su quincenita es, Leticia Vargas, quien no merece estar en esta posición, primero porque NO ES PANISTA, la todavía Diputada local en Tamaulipas, hasta el 30 de septiembre, es una imposición de los que la compraron para que traicionara a Morena, ya que fue por el partido que logró llegar al Congreso.

Sé que muchos no saben quién es la próxima regidora, Leticia Vargas, y los entiendo, pues fue una legisladora completamente gris, que su gran acierto fue darle la puñalada a los guindas, como cuando se mata a un puerco para hacerlo chicharrones, y todavía sigue cobrando el favorsito que le hizo a los panuchos de sumarse al PAN, ella algunas veces caminó, pero no le sumó nada, pero le restó mucho a CFA.

Y, también cobrará como regidora, Alba Verástegui, espero haber escrito bien su nombre, pues tiene apenas unos meses de ser parte de la política maderense, ella VIVE EN XICOTÉNCATL, y estará viniendo de visita a la urbe petrolera para acudir a las sesiones de cabildo, después de cada sesión no se le verá ni el polvo, pues ella saldrá de la sala de cabildo derechito a su finca que tiene en Xico.

Oscar Morado, tengo la duda de que va a repetir como regidor, o a lo mejor me confundo porque su papá: Javier Morado, YA FUE REGIDOR, y su hermano, de nombre Omar Morado, TAMBIÉN FUE REGIDOR, ven lo que les digo, hay familias completas que se creen las dueñas del PAN y ellos son un ejemplo.

Oscar Morado ni sudó ni se acaloró en la campaña, no acudía ni a los eventos de su colonia la Revolución Verde de Madero, pues por eso perdieron su seccional y eso que era el único que tenían a su cargo, esperemos que sea la última regiduría que les den, ya no representan nada y son un mal en el PAN, hagamos changuitos para que con esta vez se jubilen de la política.

Es hermana del Truko ( César Verástegui, candidato PERDEDOR a la Gubernatura ), por eso le dicen la TRUKA, es una IMPOSICIÓN al cabildo de su BROther, pero la neta no debió ser considerada para planilla, tan sólo por el simple hecho de no ser nacida en Madero y por no vivir en esta ciudad, pero ella se encaprichó por ser regidora y estuvo muy mal.

A mucha raza le cae muy bien Alba porque es muy mal hablada y porque baila bonito, pero no conoce las colonias de Madero ni creo que tenga el interés de hacerlo, vamos a regalarle un pasaje del micro circuito Norte para que le den un tour y mínimo ubique la parte sur ,que es donde hay más pobreza y necesidades.

Ojalá que los militantes panuchos maderenses no vuelvan a permitir que se vuelva a repetir la historia de Alba Verástegui, el cabildo de Madero, debe ser para los y las maderenses.

De la regidora electa, Iris Estefanía Cortés, no hay mucha información, sólo que pertenece a la comunidad LGTB, y esperemos que trabaje y mucho por este sector vulnerable que está muy olvidado en esta comuna.

Checo Céspedes, a quien le urge cortarse el cordón umbilical con Carlos Fernández Altamirano, dejar de gatear y empezar a tomar sus propias decisiones, es un personaje político, que la neta, se ganó su posición, pues el único que le tocó construir la propuesta de CFA y él que más carrera política tiene de todos los que acabo de mencionar.

El Doc Castañeda debe de analizar que este cuate es quien tiene el perfil para que coordine la bancada de los azules, para que puedan estar representando un bloque de verdad de la oposición, ya que los demás van a dar risa y no van asustar ni a un gatito.

Recuerde: ¡¡¡ No se vale chillar ¡¡