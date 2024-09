VIDEO: Descubren una araña “zombie” infectada por un nuevo hongo

MÉXICO.-

La aparición de una nueva especie de hongo conocido por su nombre científico Purpureocillium, comenzó a atacar a sus primeras víctimas, una de ellas se trata de una araña a la cual la convirtió en una especie de zombie al tomar control de ella como un parásito.

El hongo Purpureocillium pertenece a la familia cordyceps que se hizo famoso por la serie por streaming de HBO, The Last of Us, basada en la saga de videojuegos donde el parásito del hongo que infecta a su huésped vivo lo convierte en su esclavo y lo controla para que actúe bajo su dominio mientras no deja de crecer en él.

¿Cómo actúa el nuevo hongo zombie?

La nueva especie de hongo se alimenta principalmente de arañas de trampilla se caracterizan por habitar en madrigueras cuya abertura exterior está protegida por un opérculo articular o tapa, lo que le da una mayor protección contra casi todos sus depredadores, a excepción del Purpureocillium.

Las esporas del hongo ingresaron a la araña de trampilla para que el tejido fúngico se apoderada de manera paulatina del cuerpo del arácnido, el cual se sabe que está infectado toda vez que de su cabeza crece un tallo de color púrpura. Chris Ketola, un investigador que trabaja en la selva del Amazonas, descubrió un ejemplar.

¿Cómo fue encontrado el huésped infectado con el hongo zombie?