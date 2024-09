Yahritza y su Esencia regresan a redes y les recuerdan su polémica con la comida mexicana

MÉXICO.-

Desde que Yahritza y su Esencia hicieron un comentario que fue tomado a mal por los mexicanos, los jóvenes artistas de regional son presas de comentarios por parte de los usuarios de redes sociales quienes no pierden la oportunidad de recordarles la polémica en la que estuvieron envueltos.

Los artistas nacidos en Estados Unidos, pero de padres mexicanos recientemente subieron a sus redes sociales un video en donde mencionaron que es difícil olvidar una de las canciones que más éxito les trajo a su corta pero importante carrera dentro de la música mexicana, aunque en el espacio de comentarios hubo quien puntualizó en que el pueblo tampoco deja atrás los errores que ellos cometieron.

¿Qué ha pasado con Yahritza y su Esencia?

En una reciente publicación en donde los integrantes de Yahritza y su Esencia mencionan con cariño la canción “Frágil” que grabaron a dueto con Grupo Frontera, el público agrega que será difícil olvidar todo lo que pasó en la controversia que tuvieron al hablar presuntamente mal de la comida mexicana y de su cultura.

Es importante destacar que los artistas mexicoamericanos continúan con su carrera y ahora realizan eventos mayormente en lugares de Estados Unidos, de donde son originarios y en donde aún tienen varios fanáticos que no lo señala por sus presuntos errores

¿Por qué la gente no quiere a Yahritza y su Esencia?

Jairo, Armando y Yahritza Martinez, integrantes de la agrupación Yahritza y su Esencia estuvieron envueltos en un escándalo después de unos comentarios que resultaron desafortunados para el pueblo mexicano, que no estuvo de acuerdo con que los jóvenes aseguraran que la comida del país no les gustaba y que preferían en “chicken” (pollo) de Estados Unidos, así como que incluso otras cosas propias de la cultura del lugar de origen de sus padres no eran de su agrado.

A partir de ese momento las personas que se autodenominaban como sus fanáticos les dieron la espalda y reprobaron las palabras de los jóvenes, así como también mencionaron que no estaban dispuestos a acudir a los eventos que ellos programaran en México, razón por la que los artistas ahora se limitan a ofrecer espectáculos.