Astronauta atrapado en el espacio reporta ‘misterioso ruido’ en cápsula de Boeing

ESTADOS UNIDOS.- Un astronauta de la NASA a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS por sus siglas en inglés) reportó un “ruido inusual” proveniente de la nave espacial Boeing Starliner, la cual se encuentra atascada, justo unos días antes de que se prepare para abandonar la estación y regresar a la Tierra en piloto automático.

El astronauta Butch Wilmore, quien se encuentra atrapado en la ISS desde hace dos meses luego de que la nave Boeing quedó atascada y que se espera regresa al planeta hasta 2025, contactó al Centro de Control de Misión en el Centro Espacial Johnson en Houston para consultar sobre el origen del ruido y presentó una grabación de audio que los expertos pudieron escuchar a distancia.

NASA and Boeing teams are "go" to proceed with undocking the uncrewed #Starliner from the @Space_Station on Friday, Sept. 6.

Undocking coverage is set to begin at 5:45pm ET (2145 UTC), with Starliner touching down at 12:03am (0403 UTC) on Sept. 7. More: https://t.co/rvPuZE14wx pic.twitter.com/ehFVBhlOdw

— NASA (@NASA) August 30, 2024