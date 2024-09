Empresas contratistas de PEMEX no ofrecen prestaciones de ley a trabajadores

CIUDAD MADERO, TAM.- Un grupo de trabajadores de empresas contratistas suspendieron sus actividades para realizar un paro pacífico, manifestando la falta de prestaciones y la violación de sus derechos laborales.

Durante la mañana de este lunes, Sandra Moreno, Representante del sindicato nacional “Emilio Portes Gil” acompañó a los trabajadores, quienes se quejan de 5 empresas que no han cumplido con las obligaciones establecidas por la ley.

“No han venido a darnos la cara ni los representantes, la misma gente está mencionando que no tiene seguro social, que es lo primordial para entrar a una empresa”, dijo Sandra Moreno.

La entrevistada afirmó que las empresas no han proporcionado seguro médico, mantienen los salarios bajos y han obligado a trabajar más horas de las permitidas por la ley, afectado a más de 100 empleados.

Ya han emitido invitaciones para que los directivos o representantes se presentaran a dialogar, sin embargo, no han tenido éxito.

“Ellos están afectando más, en lugar de invitar a la compañía que se haga responsable, hay gente que no tiene seguro, no les dan transporte, los salarios son muy bajos y de 60 empresas, 5 no han llegado con nosotros”.

Este hecho llamó la atención y es que había personal de la MARINA y Guardia Estatal, quienes intervinieron para dar ingreso a los trabajadores y evitar que se vea como una protesta.

Los trabajadores exigen soluciones para mejorar sus condiciones laborales y garantizar sus derechos.

“Tenemos alrededor de 2 meses invitándolos que vengan a que vean las altas en en seguro, los salarios de las personas y no nos han querido dar nada de esas personas”.

Cabe destacar que las demás empresas contratistas no tienen problemas similares ya que han cumplido con las obligaciones establecidas por la ley.

Los trabajadores esperan llamar la atención de los responsables para buscar una solución justa en donde no haya afectados.

Por Javier Cortés