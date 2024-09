X lanza su aplicación de TV

X ha dado un paso importante en su estrategia de expansión al lanzar oficialmente su aplicación de televisión, denominada X TV, en Estados Unidos.

Esta nueva plataforma está diseñada para ofrecer una experiencia de entretenimiento inmersiva y de alta calidad directamente en los Smart TV de los usuarios.

X TV: Una nueva forma de consumir contenido

La CEO de la compañía, Linda Yaccarino, anunció que esta iniciativa tiene como objetivo cambiar la dinámica del consumo de contenido en línea, trasladando la experiencia desde la “pantalla pequeña” de los dispositivos móviles a la “pantalla grande” de los televisores.

Con X TV, la compañía busca capturar la atención de los usuarios en un formato más tradicional, pero con la misma frescura y dinamismo que caracteriza a su contenido en línea.

X has officially launched its TV app in the U.S.

"Discover a new way to experience the world of X, as we bring you unique and engaging content right to your living room."

Search "X TV" on your TV to install it. pic.twitter.com/VbIgcBtbvk

— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) September 2, 2024