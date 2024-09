Briggitte confiesa el momento en el que se orinó en televisión

Briggitte Bozzo es la integrante de La Casa de los Famosos México más tierna y amorosa, pero la actriz cantante y bailarina también tiene varias anécdotas en donde confiesa momentos vergonzosos e íntimos por los que ha pasado a lo largo de su vida, tal y como el día en que no aguantó las ganas de orinar y tuvo un accidente en medio de un programa de televisión en vivo.

Fue el pasado domingo que se encontraba junto a sus compañeros Karime Pindter, Adrián Marcelo y Gomita, cuando presuntamente Briggitte Bozzo sintió ganas de ir al baño y pidió a la producción que la dejara llevar a cabo sus necesidades, por lo que también recordó que cuando participó en el proyecto “Las Estrellas Bailan en Hoy” fue cuando tuvo el accidente y se orinó.

¿Qué le pasó a Briggitte Bozzo en “Las Estrellas Bailan en Hoy”?

Con algo de pena, pero también risa por lo sucedido, Briggitte Bozzo recordó que en uno de los momentos en los que estaba en vivo en “Las Estrellas Bailan en Hoy” sintió ganas de orinar, pero ya estaba a punto de entrar a cuadro por lo que al intentar aguantarse se escaparon algunas gotitas.

“ya cuando me tocaba bailar, ya era en vivo que no se te puede olvidar la coreografía ni un segundo, ya iba al baño y literal se me salieron las gotitas”, es lo que dijo la participante de La Casa de los Famosos México.

¿Qué pasa con Briggitte Bozzo y Adrián Marcelo?

Aunque el juego de las estrellas es dentro de La Casa de los Famosos México, Briggitte Bozzo y Adrián Marcelo están dando mucho de qué hablar afuera de la contienda, esto se debe a que presuntamente algunos seguidores del creador de contenido difunden imágenes íntimas de su compañera.

Desde la cuenta oficial en Instagram de Briggitte Bozzo se dio a conocer que fanáticos de Adrián Marcelo difunden en redes sociales fotografías íntimas de la actriz sin el consentimiento de ella, acción que puede ser castigada por las autoridades gracias a la Ley Olimpia.

Los familiares de Briggitte Bozzo puntualizaron en que ya tomaron cartas en el asunto para aplicar todo el peso de la ley a los responsables de dichos actos y que no permitirán que nadie más le falte al respeto a la chica que desde los primeros días sufrió de bulliyng en La Casa de los Famosos México por parte de algunos integrantes.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO