Pepe Aguilar revela que no quería que Ángela se casara

Pepe Aguilar rompió el silencio sobre la inesperada boda de su hija Ángela con Christian Nodal, celebrada el 27 de julio, evento que tomó a muchos por sorpresa y que incrementó las críticas en contra de la pareja.

Fue durante una entrevista en el programa radiofónico ‘Impresentables’ de Los40 Colombia, donde el reconocido cantante admitió que, aunque aprecia a Christian Nodal, no estaba listo para ver a su hija menor casarse.

Pepe Aguilar no quería que Ángela se casara

En la conversación, Pepe Aguilar se mostró sorprendido al recordar cómo había imaginado el futuro de Ángela y señaló que no quería que su hija se casara a una edad tan corta.

“Yo nunca pensé tener una hija casada a los 21 años, está muy chiquita”, confesó el artista, quien, a sus 56 años, aún se acostumbra a la idea de que sus hijos están creciendo y tomando decisiones importantes por sí mismos.

Aunque Nodal es alguien a quien Pepe le tiene aprecio, el famoso admitió que le hubiera gustado que Ángela esperara más tiempo antes de casarse. Sin embargo, comprendió que el amor entre ellos es genuino.

“Lo quiero mucho a ese muchacho, pero me hubiera gustado que mi hija no se casara tan joven. Pero, se aman y así es la vida”, expresó Pepe.

Pepe Aguilar también compartió que, aunque no estaba completamente de acuerdo con la decisión de Ángela, finalmente decidió apoyarla en su camino al altar, respetando las tradiciones familiares.

“Me ha costado mucho poder entender que mis hijos ya están creciendo y que deben tomar sus propias decisiones, pero poco a poco he aprendido a dejarlos ir”, reconoció el cantante.

Pepe Aguilar pagó la boda de su hija con Nodal

Con el deseo de mantener vivas las costumbres familiares, Pepe no solo dio su bendición a la pareja, sino que también se hizo cargo de todos los gastos de la boda.

“Siendo una familia de tradiciones y costumbres, cuando ella me confesó que quería casarse, decidí aportar todo el dinero necesario para que la celebración se llevara a cabo. Es que no te queda de otra. Me chin… Absolutamente (todo lo pagué) y, ¿qué crees?, mi yerno no me dijo: ‘oiga suegro, ¿no quiere que lo ayude en algo?’”, bromeó.

Durante la entrevista, Pepe Aguilar también reveló que Christian Nodal, al principio, estaba nervioso por su rol como suegro. Sin embargo, Pepe, siempre con una visión positiva, minimizó la situación.

“Christian estaba miedoso al principio porque pensaba que iba a ser bravo en mi rol de suegro, pero no, por qué si así es la vida”.

Pepe Aguilar, el cupido entre Ángela y Christian Nodal

Además, el cantante contó que, en cierto modo, él tuvo un papel en el origen de la relación entre Ángela y Christian.

“Yo lo contraté a él cuando estaba chiquillo, tenía 19 años, para una gira, ahí conoció a Ángela, pero ella tenía 14 años, no hubo nada entonces. O sea que pudiera ser yo el culpable de que estos cabr… estén casados”, bromeó Aguilar.

