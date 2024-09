Estas son las 8 cervezas con más azucares: Profeco

La Profeco realizó una evaluación de 12 tipos de cervezas bajas en alcohol y 7 productos sin alcohol, analizando su información al consumidor, el tipo y cantidad de azúcares, el contenido de sodio, la coincidencia entre la cantidad presentada y la indicada en la etiqueta, las calorías, los componentes volátiles y el contenido de alcohol.

Este organismo identificó que las cervezas y bebidas no alcohólicas, erróneamente denominadas cervezas sin alcohol, que contienen más azúcares. En esta nota te presentamos el listado completo realizado por la Profeco.

EL ESTUDIO DE LA PROFECO

La Profeco, o Procuraduría Federal del Consumidor, es una agencia gubernamental en México encargada de proteger los derechos de los consumidores. Su función principal es garantizar que las prácticas comerciales sean justas y transparentes, asegurando que los productos y servicios cumplan con los estándares y regulaciones establecidos.

En este caso, este organismo ha llevado a cabo un estudio sobre el contenido de azúcares en cervezas y bebidas de malta, con el objetivo de informar a los consumidores sobre la cantidad de azúcares presentes en estos productos. En este estudio, se analizaron diversas presentaciones de cervezas bajas en alcohol y bebidas no alcohólicas (a menudo incorrectamente llamadas cervezas sin alcohol).

CERVEZAS Y BEBIDAS DE MALTA CON MAYOR CONTENIDO DE AZÚCARES

Después de realizar todas las revisiones, la Profeco identificó que las cervezas y bebidas no alcohólicas, erróneamente denominadas cervezas sin alcohol, que contienen más azúcares son:

Erdinger Weissbier (bebida sabor malta de trigo, malta cebada y lúpulo/ 500 mililitros): tiene 3.56 gramos de azúcares por cada 100 mililitros de bebida.

Mahou: (cerveza sin alcohol, 0.0 tostada/ 330 mililitros): tiene 3.19 gramos de azúcares por 100 mililitros de producto. No debería llamarse cerveza porque no contiene alcohol.

Tecate 0.0 (bebida no alcohólica 0.0% alcohol/ 355 mililitros): cuenta con 2.84 gramos de azúcares por 100 mililitros.

Old Milwaukee (no alcohólica bebida de malta 58 calorías/ 355 mililitros): presenta 2.55 gramos de azúcares por cada 100 mililitros.

Sapporo Premium Light Beer (cerveza light/ 355 mililitros): tiene 0.24 gramos de azúcares por cada 100 mililitros de bebida.

Minerva Lager Light (cerveza independiente/ 355 mililitros): cuenta con 0.22 gramos de azúcares por cada 100 mililitros.

CON INFORMCIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO