Daniel Bisogno regresa al hospital por un trasplante de hígado

CIUDAD DE MÉXICO.- Daniel Bisogno fue sometido a un trasplante de hígado, luego de haberlo esperado durante algunos meses, tras haber sufrido una fuerte infección que lo llevó a estar hospitalizado en febrero pasado.

La salud del conductor se ha visto comprometida desde que fue intubado a principios de 2024 debido a una infección que inició en el estómago y que llegó a los pulmones, todo debido a que tiene hígado graso.

¿Cuál es el estado de salud de Daniel Bisogno?

El conductor de “Ventaneando” ha estado ausente del programa debido a que esta semana le dieron la noticia de que encontraron un donador de hígado.

Por ello, el miércoles por la tarde, sus compañeros solicitaron donadores de plaquetas para “El Muñe”, lo cual preocupó a sus fans, sin embargo, fue parte del procedimiento para el trasplante de hígado.

Y este jueves, su hermano Alex Bisogno acudió al programa para hablar sobre el estado de salud de Daniel, quien este miércoles se sometió a un trasplante de hígado:

Él entró al quirófano aproximadamente a las 08:00 de la noche, iba a ser una operación difícil, de entrada porque la operación es así y segunda, porque Daniel ya había tenido ingresos por problemas de la vesícula”

El procedimiento duró seis horas y terminó aproximadamente a las 02:00 de la mañana, aunque el doctor tuvo que enfrentarse a los problemas que tenía.

El hígado que tenía estaba completamente inservible, Daniel estaba sobreviviendo con los medicamentos, porque en cualquier momento hubiera sido necesario correr al hospital, pero ya en una urgencia”

Asimismo, Alex agregó que Daniel ya despertó del procedimiento y ha mostrado un muy buen humor, luego de haber recibido un nuevo órgano.

Ya empezó con que no quería hacer del baño en el cómodo, que quería tomar agua, a querer ir en contra de las reglas y eso es muy de Bisogno, eso habla que está empezando a mejorar (…) las próximas 48 horas son las decisivas”

¿Qué le pidió Daniel a Alex Bisogno antes de entrar al quirófano?

Aunque esto fue una buena noticia para la familia Bisogno, Alex no pudo evitar romper en llanto al recordar lo que le pidió su hermano antes de entrar al quirófano, ya que a pesar de ser un trasplante, siguen existiendo riesgos.

Fue muy fuerte hablar con mi hermano y que me dijera: ‘Si algo me pasara, encárgate de que no le falte nada a Michaela'”

Y es que Alex Bisogno refirió que lleva varios meses cargando con esta situación, que finalmente tendrá su cierre y subrayó que tiene una familia sumamente unida que ha salido adelante junta.

Alex Bisogno adelantó que aproximadamente en tres meses se recuperará por completo, aunque este jueves seguía intubado hasta que se estabilice y pueda ser pasado a terapia intermedia.

