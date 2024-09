Arrestan a jugador de la NFL horas antes del primer juego de la temporada

ESTADOS UNIDOS.- El receptor Tyreek Hill, figura de los Miami Dolphins, fue brevemente arrestado este domingo en un incidente de tráfico pocas horas antes de debutar en la nueva temporada 2024 de la NFL, así lo confirmó la franquicia de Florida.

Hill fue puesto posteriormente en libertad y se encontraba en el estadio de los Dolphins para participar en el primer partido del curso frente a los Jacksonville Jaguars, dijo el equipo de Miami en un breve comunicado en el que no detalló los motivos del arresto.

This morning, WR Tyreek Hill was pulled over for a traffic incident about one block from the stadium and briefly detained by police. He has since been released. Several teammates saw the incident and stopped to offer support. Tyreek and all other players involved have safely…

