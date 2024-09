Condena INE declaraciones machistas de diputado

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral condenó las declaraciones del diputado local, Marte Alejandro Ruíz Nava, quien afirmó que si una mujer se niega a tener relaciones sexuales con su pareja, está cometiendo un acto de microviolencia.

A través de un comunicado, el INE calificó los dichos del legislador como un “acto irresponsable” que “atentan contra el derecho de las mujeres a la libre determinación de su sexualidad”, y pidió a la Junta de Gobierno del Congreso del Estado que sensibilice a los diputados en materia de género.

El viernes pasado se viralizó una entrevista en la que el diputado dijo: “Si vamos de la situación de igualdad en el sentido de qué la mujer se siente violentada por el simple hecho de qué el hombre le levante la voz, de la misma manera, si la mujer le levanta la voz al hombre si no hace lonche se puede decir que es micro situación de violencia, de la misma manera, si no comparte la noche con él es decir que le duele la cabeza y no quiere tener una relación sexual, también es una micro violencia porque no está cediendo estar con su pareja”.

Ante estas declaraciones, este lunes el Instituto Nacional Electoral emitió un posicionamiento en el que llamó al diputado a concientizarse sobre la violencia que sufren las mujeres.

También exhortaron a la Diputación Permanente, a la Junta de Gobierno y a la Mesa Directiva de la actual legislatura y la próxima, a “tomar acciones concretas para sensibilizar y capacitar a las y los legisladores en materia de derechos humanos de las mujeres con perspectiva de género”

El INE pidió que el Diputado Local Marte Alejandro Ruíz Nava a participe seriamente en dichas capacitaciones.

“Equiparar el ejercicio de este derecho (la libre determinación sexual) con una supuesta microviolencia, perpetúa la visión de la mujer como propiedad sexual del hombre, porque refuerza la peligrosa idea de que las mujeres deben estar siempre disponibles sexualmente para sus parejas, lo cual es inaceptable. Las citadas declaraciones implican una banalización de la violencia sexual y de género, minimizando sus consecuencias, y abriendo la puerta a conductas que vulneren la integridad, intimidad y seguridad de las mujeres”.

Por. Staff

Expreso-La Razón