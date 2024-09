Estas 4 presas de Tamaulipas están a más del 100%

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Aunque cuatro presas de Tamaulipas y el sistema Lagunario de Tampico estén a más del 100 por ciento de su capacidad, no representan peligro para la población cercana a esos lugares, ni para su infraestructura, aseveró Raúl Quiroga Alvarez.

El secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social en Tamaulipas, informó que no existe riesgo alguno por el agua que almacenan al momento todos estos embalses, explicando a detalle las razones.

En primera, dijo que las que se encuentran por arriba de sus niveles, son presas pequeñas que no pueden generar daños de ningún tipo pues el agua saldría a a sus respectivos cauces como lo es el río Purificación, en el caso de la presa Pedro José Mendez del municipio de Hidalgo.

“Son presas muy chiquitas, como la Pedro José Mendez que es una presita de 30 millones de metros cúbicos y si llega a derramar agua simplemente se suma al caudal del Purificación. Las presitas chiquitas no representan ningún problema”.

Así también, en el sur, el sistema hidráulico es controlado totalmente y ni la llegada de algún evento meteorológico de consideración ocasionaría tampoco efectos negativos a la sociedad.

“Y las que tenemos al 100 por ciento en el sur, no representan problema nl aunque llegara un ciclón porque les metemos agua de manera controlada”.

“El río Guayalejo tiene dos derivadoras, una del Conejo que le mete agua a la Emilio Portes Gil y la otra ‘la saca de agua’ que le mete agua a la Ramiro Caballero y tenemos cerradas las compuertas ahorita, entonces por más que haya agua en el Guayalejo si no abrimos esas compuertas no hay entrada de agua a las presas, entonces no hay riesgo alguno para la población”.

Por su parte la CONAGUA informó esta mañana los niveles con que amanecieron las presas hoy lunes 9 de septiembre del 2024.

Y se detalla como es que la Marte R. Gomez, en Camargo cuenta con el 104 por ciento de su llenado, que son 819 Mm3; la Pedro José Mendez, de Hidalgo, está al 102.4, que se traduce a 32 Mm3.

Más hacia el sur, la Emilio Portes Gil, de Xicoténcatl tiene al momento el 100 por ciento de su capacidad que son 230 Mm3, y en Aldama, la República Española, está al 101.2 que son 55.45 Mm.

Mientras que el Sistema Lagunario de Tampico está al 133.3 por ciento que equivale a 901 Mm3.

