Alertan de lotes falsificados de Aspirina, Desenfriol D y otros analgésicos

En un comunicado reciente, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y Bayer México alertaron a la población sobre la circulación de lotes falsificados de varios medicamentos analgésicos y antigripales.

Esta advertencia surge tras la detección de productos adulterados bajo las marcas Cafiaspirina, Aspirina, Aspirina Protec, Desenfriol D, Desenfriolito Plus y Tabcin Noche.

Falsificación de productos, riesgo para los usuarios

La falsificación de estos productos farmacéuticos pone en riesgo la salud de los consumidores, ya que algunos de los medicamentos no contienen el principio activo conforme a las especificaciones, y se han reportado discrepancias en los números de lote y fechas de caducidad, que han sido asignados incorrectamente a otros productos.

Cafiaspirina

Lote X24PJT: Abarca presentaciones de 24 y 100 tabletas con fecha de caducidad DIC/24. Este lote no contiene el principio activo requerido y su número de lote así como la fecha de caducidad fueron destinados a otros productos.

Lote X24JF6: Corresponde a la presentación de 100 tabletas y ha sido utilizado ilegalmente para otro artículo.

Aspirina

Lote X24PJT: Similar al caso de Cafiaspirina, este lote tiene una presentación de 100 tabletas con fecha de caducidad DIC/24 y no contiene el principio activo.

Lote X23SGA: Muestra dos fechas de caducidad, FEB/24 y FEB/26, cuando la caducidad original debía ser FEB/22.

Aspirina Protec

Lote BTAGXAG: Con fecha de caducidad DIC 2024 y presentación de 28 tabletas, no contiene el principio activo y el número de lote no es reconocido por Bayer.

Lote BT17US3: La presentación de 28 tabletas con fecha de caducidad 31.08.2024 también es falsa, ya que la vigencia no corresponde al producto original.

Desenfriol D

Este antigripal de clorfenamina, fenilefrina y paracetamol en presentación de 30 tabletas presenta el lote X293F0 con fecha de caducidad DIC/25. La empresa ha confirmado que este lote no contiene el principio activo y que la denominación no aparece en su sistema.

Desenfriolito Plus

Lote X293F0: Con fecha de caducidad DIC/25, no contiene el principio activo.

Lote X25198: Presenta una fecha de caducidad DIC/24 en la presentación de 24 tabletas, y no es reconocido por Bayer.

Lote X255FP: Con fecha de caducidad DIC/26, pero la fecha original era MAR/24.

Cofepris y Bayer México han instado a los consumidores a estar atentos a estos lotes falsificados y a verificar cuidadosamente la autenticidad de los productos antes de su compra. Se recomienda adquirir medicamentos únicamente en farmacias y puntos de venta autorizados, y revisar los empaques en busca de signos de alteración.

