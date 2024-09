No está prevista Ley Seca por fiestas patrias

TAMPICO, TAM.- Por el momento, no está prevista la implementación de la ley seca en Tampico, por los festejos patrios, precisó el director de alcoholes, Humberto Barrios Bolado.

Sin embargo, aclaró que estarán atentos a cualquier cambio de último momento.

Señaló que en su oportunidad se hará la notificación correspondiente a los negocios que se dedican a la venta de bebidas alcohólicas.

“Hasta el día de hoy(miércoles) no se ha decretado la ley seca, hablé con personal de la dirección de alcoholes del estado, Secretaría de Finanzas y me decían que no iba a haber ley seca pero estamos en espera, no vaya a ser que de último momento se decrete que sí habrá”, indicó.

“Hasta el último momento vamos a estar informando a los restauranteros y negocios que se dedican a la venta de alcohol”, explicó.

De confirmarse que no habrá ley seca, pidió a la ciudadanía consumir con tranquilidad y moderación.

POR BENIGNO SOLÍS