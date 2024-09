Aprueba Congreso la reforma judicial

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Con 20 votos a favor, una abstención y diez en contra, la reforma al Poder Judicial fue aprobada en Tamaulipas, convirtiéndose en el congreso número 17 del país que la aprueba.

En una sesión a la que se citó a las 6:30 de la mañana, los diputados de Morena consumaron la reforma que primero se aprobó en sesión de la Diputación Permanente y luego en el Pleno.

Aunque la sesión se había programado desde el término de la sesión de la diputación permanente, algunos de los diputados llegaron tarde y su entrada al edificio fue frenada debido a que las puertas se cerraron con candado.

Desde la mañana del miércoles que comenzaron a llegar trabajadores del Poder judicial a las afueras del recinto legislativo, se dispuso de policías antimotines que hicieron una valla por dentro, para evitar que los manifestantes ingresaran al recinto.

Entre gritos de consignas a la reforma, con cartulinas y mantas, algunos trabajadores que habían pernoctado en el lugar, pedían a los legisladores que llegaban, que les permitieran entrar a una comisión de cuatro, lo que no fue autorizado.

La sesión inició con 20 diputados presentes y la ausencia de la diputada panista Nora Hinojosa García, quien previamente avisó de su inasistencia a la sesión extraordinaria.

El diputado Humberto Prieto Herrera explicó que la reforma tiene como propósito, “devolverle al pueblo de México, la facultad de decidir quién imparte justicia en nuestro país, asegurando una judicatura transparente, eficaz y que satisfaga las necesidades y requerimientos que la población exige”.

Dijo que con la misma se pretende la democratización del Poder Judicial, “permitiendo que la ciudadanía elija mediante voto popular a sus autoridades judiciales, erradicando las viejas prácticas de cuotas partidistas e intereses personales”.

Asegurando que con ello, se protege la independencia del sistema judicial, “dando fin a la corrupción que por años ha lacerado el tejido social”, apuntando que se propone un órgano de administración judicial autónomo y un tribunal de disciplina judicial, “erigiendo una justicia sin influencias externas”.

En ese momento, las voces de los diputados en contra de la reforma comenzaron a alzarse para reclamar, mientras que del otro lado también los legisladores de Morena, para apoyar a su compañero que se encontraba en tribuna.

De los que 18 de ellos fueron de los legisladores de Morena, a los que se sumaron los de los panistas, Leticia Sánchez Guillermo y Raúl Rodríguez Pérez Luévano que no votaron aunque estuvieron presentes en la sesión.

Los 10 votos en contra fueron de los panistas Liliana Álvarez Lara, Lidia Martínez López, Nancy Ruíz Martínez, Carlos Fernández Altamirano, Ángel Covarrubias Villaverde, Leticia Vargas Álvarez, Edmundo Marón Manzur.

Además de los priistas Édgar Melhem Salinas y Alejandra Cárdenas Castillejos y Gustavo Cárdenas Gutiérrez de Movimiento Ciudadano, mientras la panista Nora Gómez González votó en abstención.

Minutos después de cerrada la votación, el Diputado Félix García Aguiar y las 2 diputadas del PAN ingresaron al recinto solicitando fuera computado su voto, lo cual ya no fue posible toda vez que había sido agotado el punto del orden del día.

Al subir a la tribuna para dar el posicionamiento de su partido, el diputado Isidro Vargas Fernández, ya estaba el diputado de Acción Nacional, Ángel Covarrubias con teléfono en mano, haciendo una transmisión en su cuenta de Facebook.

En seguida más diputados de Morena subieron para respaldar a su compañero de bancada y lo mismo hicieron los panistas, mientras la diputada Úrsula Salazar hacía llamados al orden, los que eran desoídos por los congresistas, mientras el orador agarraba el micrófono y continuaba su discurso.

La presidente de la mesa directiva hizo ahora varios llamados al orador de Morena para que detuviera su discurso y dar paso a la votación del dictamen que finalmente fue aprobado por 20 votos a favor.

A nombre de la bancada de Acción Nacional, la congresista Nancy Ruíz Martínez hizo un posicionamiento en contra del dictamen, señalando que la reforma judicial, “tiene como único objetivo politizar la justicia de un país, donde la política ha sido usada para perpetuar en el poder a las mismas personas de siempre”.

Dijo que la reforma no está a favor de mejorar las condiciones de impartición de justicia, “ni está desarrollada para garantizar la justicia de las víctimas, no es integral ya que las fiscalías no se ven afectadas y son ellas las principales responsables de que en materia penal, las víctimas no tengan la justicia que anhelan”.

Édgar Melhem Salinas acompañado de su compañera Alejandra Cárdenas Castillejos del grupo parlamentario del PRI, dijo que si bien están conscientes de que el Poder judicial requería una reforma, la presentada tiene un sentido populista.

“La lentitud con la que el sistema judicial procesa los diferentes juicios, lastima mucho, hay muchas víctimas allá afuera, que necesitan un sistema judicial más ágil, pero lamentablemente esta reforma, desde su origen, fue enfocada más con un sentido popular partidista, que con un sentido de eficiencia procesal judicial”.

En ese punto, el diputado Félix Fernando García Aguiar, informó a la diputada Úrsula Salazar Mojica, presidenta de la mesa directiva, que no se permitía la entrada a varios diputados; “usted entró y no se está negando la entrada a ningún diputado”, le respondió la morenista.

Tocó el turno a Gustavo Cárdenas Gutiérrez de Movimiento Ciudadano quien dijo que en estos momentos el país tiene una captación grande de recursos económicos, “al no mandar certeza jurídica a los inversionistas, va a haber fuga de capitales en este país, no habrá manera de recolectar impuestos”.

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón