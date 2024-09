Condenan a Justin Timberlake a realizar trabajo comunitario por manejar ebrio

Aunque en el mundo hay personas que gozan de una fama internacional debido a su talento en distintos ámbitos artísticos, todas ellas continúan siendo simples mortales que deben hacerse responsables de sus acciones cometidas, por lo que la leya aplica de igual forma para todos. Una muestra de ello es la reciente sentencia del famoso cantante Justin Timberlake, quien la mañana de este 13 de septiembre fue condenado a realizar trabajos comunitarios por un crímen menor.

De acuerdo con medios internacionales, el cantante de de 43 años recibió esta sentencia tras haber sido detenido por conducir bajo los efectos del alcohol en junio pasado. El veredicto fue emitido este viernes por un juez de un tribunal local en Sag Harbor, Nueva York, luego de que la estrella se declarara culpable de los cargos presentados.

La localidad de Sag Harbor, conocida por ser un refugio para celebridades y personas de alto perfil, no es ajena a incidentes como este. Sin embargo, la notoriedad del caso Timberlake atrajo una mayor atención mediática ya que según informes del “The New York Post” la detención del cantante provocó un gran revuelo, no solo por su fama, sino por la severidad del caso, que destaca una infracción peligrosa cometida en una comunidad conocida por su tranquilidad.

Justin Timberlake se declara culpable de conducir en estado de ebriedad

El incidente ocurrió el 18 de junio en la tranquila localidad de Sag Harbor, situada a unos 160 kilómetros al este de la ciudad de Nueva York. De acuerdo con los detalles filtrados a la prensa, Timberlake fue detenido por un oficial de policía después de que su vehículo, un BMW de lujo, se desviara de su carril y no respetara una señal de alto.

Según el informe policial, el cantante acababa de salir de una cena con amigos cuando fue interceptado y el oficial que lo detuvo mencionó que el cantante presentaba claros signos de intoxicación, como ojos inyectados en sangre y vidriosos, aliento con un fuerte olor a alcohol y un habla ralentizada. También se informó que Timberlake tuvo dificultades para realizar las pruebas de sobriedad estandarizadas, lo que llevó a su arresto inmediato.

El juez Carl Irace, del Tribunal de Justicia de Sag Harbor Village, fue el encargado de dictar sentencia y en lugar de imponer una pena de cárcel, el juez optó por una sanción que incluyera la participación de Timberlake en trabajos comunitarios. Este tipo de sentencia es común en casos de primera ofensa relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol, cuando no hay lesiones ni daños graves involucrados.

De la misma forma, el cantante fue ordenado a realizar una declaración pública sobre el incidente, lo que podría sugerir un intento por parte del sistema judicial de utilizar su influencia para concienciar sobre los peligros de beber y conducir. Es así como el artista se declaró culpable de un cargo menor, lo que, aunque no exime la gravedad del acto, refleja que no hubo agravantes como daños a terceros o resistencia al arresto.

La declaración pública de Justin Timberlake por manejar borracho

Tras su sentencia, Justin Timberlake emitió una declaración pública para cumplir con las órdenes del juez; en su mensaje, el cantante expresó su arrepentimiento por sus acciones y aprovechó la oportunidad para advertir a otros sobre los peligros de conducir bajo la influencia del alcohol. De la misma forma, reconoció el privilegio que tiene al poder aprender de sus errores sin haber causado daño a terceros.

Y es que según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos, aproximadamente 28 personas mueren cada día en accidentes relacionados con conductores ebrios, lo que equivale a una muerte cada 52 minutos. Por ello, el caso de Timberlake pone en relieve la necesidad de seguir sensibilizando al público sobre los riesgos asociados a esta conducta, independientemente de la fama o el estatus social.

Diversos estudios también han demostrado que el alcohol afecta gravemente la capacidad de reacción, el juicio y la coordinación, habilidades esenciales para la conducción segura. Incluso una pequeña cantidad de alcohol en la sangre puede reducir significativamente estas capacidades, incrementando las posibilidades de sufrir un accidente grave. En el estado de Nueva York, la tasa de alcohol en sangre (BAC, por sus siglas en inglés) permitida es de 0.08%. Según el informe policial, Timberlake superaba este límite en el momento de su detención.

A medida que el cantante cumpla con los trabajos comunitarios impuestos, queda por ver si este incidente afectará de alguna manera sus futuros proyectos profesionales. Sin embargo, lo que es seguro es que Timberlake se une a una larga lista de celebridades que han tenido que enfrentar las consecuencias de la vida bajo el escrutinio público. Y, al igual que muchos antes que él, tiene la oportunidad de emerger de esta experiencia con una mayor comprensión y responsabilidad.

