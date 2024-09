Cristiano Ronaldo llega a 1,000 millones de seguidores

El delantero portugués Cristiano Ronaldo superó los mil millones de seguidores en sus cuentas de redes sociales, ayudado por su recién estrenado canal de YouTube, que ha atraído a más de 60 millones de suscriptores en poco más de tres semanas.

Cristiano Ronaldo, que la semana pasada marcó el gol número 900 de su carrera para ayudar a Portugal a derrotar a Croacia por 2-1 en la Nations League, es la primera persona que alcanza los mil millones de seguidores en las redes sociales, según medios de todo el mundo.

“Hemos hecho historia, ¡1.000 millones de seguidores! Esto es más que un número, es un testimonio de nuestra pasión compartida, el impulso y el amor por el juego y más allá”, publicó Ronaldo en X.

“Han estado conmigo en cada paso del camino, en todos los altibajos. Este viaje es nuestro viaje (…) gracias por creer en mí, por su apoyo y por formar parte de mi vida”.

El exjugador del Manchester United y del Real Madrid alcanzó el hito con más de 639 millones de seguidores en Instagram, 170 millones en Facebook y 113 millones en X.

We’ve made history — 1 BILLION followers! This is more than just a number – it’s a testament to our shared passion, drive, and love for the game and beyond.

From the streets of Madeira to the biggest stages in the world, I’ve always played for my family and for you, and now 1… pic.twitter.com/kZKo803rJo

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 12, 2024