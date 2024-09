Activan operativo antialcohol patrio

CIUDAD VICTORIA. TAMAULIPAS.- El titular de Tránsito, Flores Rodríguez, confirmó que ya está listo el operativo especial para el fin de semana de fiestas patrias, con el objetivo principal de prevenir accidentes ocasionados por conductores bajo los efectos del alcohol.

“Ya está listo el operativo, todo el fin de semana habrá actividad porque el trabajo de nosotros no para”, dijo Rodríguez.

El operativo, que comenzará el viernes y se extenderá hasta las primeras horas del lunes, busca garantizar la seguridad de la ciudadanía durante los festejos del Grito de Independencia.

Más de 80 elementos de Tránsito estarán vigilando las calles, con especial atención a la vida nocturna. “La instrucción del presidente es estar al pendiente de la vida nocturna y vamos a trabajar de forma normal este fin de semana”, explicó el funcionario.

Además de retirar de las calles a conductores en estado de ebriedad, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para respetar las normas de tránsito, especialmente durante los eventos del domingo.

“La recomendación a la gente que tenga pensado salir el domingo e ir al Grito es el respeto y conocimiento del reglamento. Hay que respetar las esquinas, las cocheras y no tapar otros vehículos al estacionarse”, enfatizó Rodríguez.

Aunque se espera un incremento en el consumo de alcohol durante las celebraciones, el titular de Tránsito señaló que en años anteriores no se ha registrado un aumento significativo en los casos positivos de alcoholemia. “Regularmente la gente la pasa en familia e históricamente no se nos incrementan los positivos en el examen de alcoholemia. Esperemos que este fin de semana no haya muchos conductores en estado de ebriedad”, añadió.

Por. Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON