Así reaccionó Shakira al darse cuenta que un sujeto grababa debajo de su vestido

MÉXICO.- Shakira ha estado ocupada trabajando en nueva música y preparando su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, pero en medio de los preparativos, se dio tiempo para grabar el video musical de que parece ser su próximo sencillo.

La sorpresa fue que lo hizo al lado de Danna Paola, Anitta y Lele Pons, sin embargo, un incómodo momento nubló la noche, pues Shakira se percató de un hombre estaba grabando debajo de su vestido.

Fue a través de redes sociales donde se viralizaron los videos en los que aparece Shakira acompañada de Danna Paola, Lele Pons, Anitta y la modelo Winnie Harlow en un antro llamado LIV, ubicado en Miami.

Ahí grabaron algunas escenas para su próximo sencillo el cual llevará por nombre “Soltera” y de acuerdo con lo que se aprecia en el video, la letra es la siguiente:

De igual forma, se especula que esta canción sea un dueto con Anitta y de acuerdo con los fans de la cantante colombiana, podría estrenarse el próximo 19 de septiembre, aunque hasta el momento, Shakira no lo ha confirmado.

Fue mientras presentaba su nueva canción, junto a las demás cantantes, con quienes llegó con una actitud de empoderamiento y todas las miradas se dirigieron hacia ellas, cuando ocurrió el incómodo momento.

Y es que la seguridad y sensualidad de Anitta, Danna, Winnie Harlow, Lele Pons y Shakira no pasó desapercibida, por ello, mientras sonaba “Soltera”, la colombiana subió a una tarima para mover las caderas como sólo ella sabe.

La intérprete de “Puntería” lo estaba haciendo bastante bien, pero entre las personas que estaban abajo, notó de inmediato a un hombre que de acuerdo con usuarios, estaba grabando debajo de su corto vestido.

De forma discreta, se acomodó el vestido y le hizo una seña con las manos de que no lo siguiera haciendo, luego siguió bailando, pero se detenió abruptamente cuando notó que el hombre seguía grabándola.

Shakira leaves the stage after people were filming under her dress whilst she was dancing to her new single. People are GROSS. pic.twitter.com/AxlBw6yFZL

— FEIM (@FeimM_) September 15, 2024