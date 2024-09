Briggitte rompe en llanto y dice que ya quiere salir de La Casa de los Famosos

MÉXICO.- Tras 55 días de estar encerrada, Briggitte Bozzo integrante del equipo Mar en La Casa de Los Famosos México segunda temporada colapsó y rompió en llanto después de analizar el tiempo que lleva en el reality show. La actriz no pudo contener sus lágrimas y le contó a sus compañeros que ya quiere regresar a su vida normal.

La noche del sábado, los famosos tuvieron una charla muy profunda en una pijamada organizada por la casa en la que se sinceraron y contaron algunos de los temas más personales de su vida. A propósito de, Bozzo confesó que no se ha sentido bien y que lleva muchos días sin descansar y sin sentirse a gusto porque extraña muchas cosas del exterior.

Briggitte Bozzo quiere salir de La Casa de los Famosos porque extraña su vida

La también influencer empezó a llorar cuando les reveló que ya quiere su vida de regreso bajo sus reglas y su estilo, pues extraña tener el control de su vida. A su vez indicó que ya fueron muchos días de encierro y ha comenzado a añorar las cosas que hacia en su días cotidianos.

“Estoy cansada, quiero mi vida de regreso, prefiero estar tres horas en tráfico, la lluvia, ver otras personas, escribir, o ver una película o a leer o abrazar a mi perra. Cuento los días y digo ‘ya falta poco’, a veces quiero renunciar. Disfruto mucho estar en mi casa haciendo nada, abrazar a mi mejor amiga, a mi mamá”.

Y aunque sabe que solo faltan dos semanas para que termine el programa, expresó que está muy cansada mentalmente, pero tampoco no quiere que la gente que la apoye afuera crea que se está aburriendo, pero se sinceró y dijo que todo lo que hace en la casa ya no le parece divertido o entretenido.

“Se que la gente me quiere, pero no quiero que me vean aburrida, deprimida y digan Brigg ya no tiene nada que dar, pero estoy cansada ya”, dijo.

Briggitte le pide perdón a su mamá y a su hermano

“Brillitos” confesó que ahora se arrepiente de haber alejado a su mamá, pues indicó que por el trabajo solo la veía dos semanas, y no podía verla constantemente, por lo que le pidió disculpas, no solo a ella también a su hermano, a quien dijo no ha buscado y quiere verlo y ayudarlo en lo que necesite.

“Le pido perdón (a su mamá) por a veces alejarla, y a mi hermano por no buscarlo y estar para él, los extraño mucho, extraño mi vida. Quiero volver a estar como antes cuando me iba muy bien”, dijo.

Por su parte, Arath de la Torre, Gala Montes y Karime escucharon a su amiga y le dieron ánimos para que siga adelante en el reality, sin embargo, le hicieron saber que ellos la apoyan en cualquier decisión que tome. Le recordaron que está en un reality y es un juego, por lo que le aconsejaron que resista para que logre llegar a la final.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO