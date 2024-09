Dengue ‘pega’ a menores de edad

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La afectación según especialistas en salud pública, se debe a que es un grupo de edad que no había enfrentado la picadura del mosco en años anteriores y a la circulación de los 4 serotipos en el Estado.

Este año en el país se han presentado más de 53,256 casos de dengue, y hay 132 defunciones confirmadas, de esta cifra a Tamaulipas le corresponden 941 casos y 7 defunciones.

Pese a los impactos en los Estados, Tamaulipas es el que tiene mayor control de la enfermedad comparado con entidades de la zona, como Veracruz que tiene 3,612 casos, Nuevo León con 2,915 y los de mayor impacto como Guerrero con más de 4,900, Morelos que tiene más de 4,500, Tabasco con 3,169 y Puebla con 2,389; la entidad se coloca en el lugar 18 a nivel nacional en casos de dengue, señala el boletín que emite el panorama epidemiológico de la enfermedad a nivel federal.

SIGUE EL RIESGO

Santos Daniel Carmona Aguirre, especialista en salud pública, dijo en entrevista con EXPRESO, que para frenar la enfermedad, “es importante que la población entienda lo que está pasando, porque después del agua vienen los sancudos”.

El riesgo de que se incrementen los casos sigue latente, porque mucha gente sigue pensando que la enfermedad se transmite de persona a persona y no entiende que es por el piquete del mosco, “piensas que es por un saludo, es enfermedad viral, pero lo transmite un vector”.

Explica que al recibir el piquete de un sancudo infectado, “inicia la fiebre, el dolor de cuerpo, de articulaciones, los músculos como las piernas, la espalda baja y dolor de cabeza, pero particularmente duelen los ojos”. El dengue es la única enfermedad que duelen los ojos, eso no pasa con la COVID o con la influenza, luego se presentan las ronchas en la piel y las marcas blancas en la piel cuando la aplanas con los dedo

PROVOCA DAÑOS A LOS ÓRGANOS

El dengue provoca daños a los órganos, “les hace como agujeritos, los deja como coladeras” y se salen los líquidos de los órganos y de la sangre, también las proteínas y las plaquetas”. Es ahí cuando se corre mayor riesgo para la salud, el paciente debe tomar líquidos ampliamente para recuperarlos “y se debe preocupar cuando la presente dolor abdominal y vómito, estos se denominan signos de alarma y el paciente se puede complicar”.

Advirtió que se debe buscar ayuda médica, porque de lo contrario en cuestión de horas un paciente se puede complicar ya que puede estar enfrentando el dengue grave o llamado hemorrágico. En ese sentido explica que desde el año pasado las edades que más se están complicando por dengue son las de 10 a 15 años, “son edades muy jóvenes, que no habían estado en contacto con el virus”.

VECTOR SE ADAPTA AL HUMANO

La enfermedad se ha complicado a nivel mundial, no solo en México y Tamaulipas, porque los brotes son continuos, “además la enfermedad se adapta al humano, no es como la COVID-19, que dejó de ser agresiva y se convirtió en un gripa”. Explica que la adaptación del virus en la COVID-19 es del virus al humano, “en el dengue no; en el dengue la adaptación es del virus al mosquito y el humano queda en un tercer término, por eso todavía tenemos casos agresivos, por la evolución de la enfermedad”.

Además la presencia del mosco va para largo, el cambio climático está contribuyendo, antes solo se registraban brotes en verano y ahora se extienden al otoño, porque es en esta temporada cuando se están presentando las lluvias, la humedad y las condiciones para que el mosco viva y se reproduzca. Con temperatura de más de 45 grados el mosco no sobrevive, “no sale, porque si sale se muere, en otoño hay mejores condiciones de temperatura para sobrevivir, todavía tenemos finales de septiembre, todo octubre y parte de noviembre para que siga el problema”. Si hay más casos, hay más casos graves y por ende la mortalidad, de ahí la importancia de que la población apoye a las autoridades para promover la limpieza de los hogares e incluso lugares públicos.

PRESENCIA EN TODO EL ESTADO

Por su parte el especialista en salud pública, José Alfredo Rodríguez Trujillo, dijo en entrevista con EXPRESO que seguirá el incremento de casos en las próximas semanas, “lamentablemente vemos que ya tiene presencia en casi todo el estado”.

Recordó que mientras eran confirmados los primeros casos la afectación se concentraba en la zona conurbada, ahora es el centro de la entidad, particularmente Victoria la región con más casos y se incluye de manera amplia la frontera. Con una particularidad especial, ahora hasta los municipios rurales, como Padilla y Güémez entre otros tienen casos, “la dinámica de transmisión y el número de contagios más amplio, provocó; lamentablemente la dispersión de la enfermedad”. Insistió en que las condiciones que favorecen al vector como la humedad le permiten desarrollarse, ya no tenemos temperaturas extremas, estamos entre los 26 grados, lo que propicia la producción del vector”.

Consideró que por fortuna, comparando a Tamaulipas con los estados vecinos, tiene menos casos, lo que habla del trabajo que vienen realizando las autoridades, “de alguna manera han logrado contener el problema”. Pese a ello, en estos momentos es preocupante, que ante el incremento de casos, es mayor la posibilidad de que vengan casos graves de la enfermedad y con ello las defunciones.

“Cuadros de dengue hemorrágico, ya tenemos seis defunciones confirmadas y se comenta que hay más pacientes hospitalizados que requieren tratamiento intrahospitalario, lo que significa riesgo de complicación”. Reconoció que ahora son los más pequeños los afectados, porque el virus está buscando áreas de oportunidad y está afectando incluso a niños, aunque se estima que en unas semanas la enfermedad entre en la curva a la baja de contagios, concluyó.



LOS CASOS EN TAMAULIPAS

Tamaulipas tiene confirmadas seis muertes por dengue y tiene en dictaminación una más, señala el Boletín Epidemiológico Estatal, 1 ocurrió en el mes de julio y las seis restantes en agosto. Las muertes corresponden a un hombre de 54 años de Nuevo Laredo, una niña de 12 años de Tampico, un joven de 15 años de Padilla, una mujer de 33 años de Victoria, una mujer de 37 años de Tampico y la muerte que está por dictaminarse es una mujer de 77 años de Victoria.

La cifra de contagios es de 941, el documento informa que del total de casos hay 23 que corresponden a pacientes con el tipo de dengue grave, 246 a dengue con signos de alarma y 672 a dengue no grave. Dentro de la estadística de casos la dependencia señala que el mayor impacto de la enfermedad está en Tampico con 167 casos, seguido de Victoria con 164 y en tercero está Matamoros con 141 casos.

Por Nora Alicia Hernández Herrera