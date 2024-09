Así puedes saber si tu celular es compatible con el internet de la CFE y con el chip Bienestar

Desde hace unos meses, la Comisión Federal de Electricidad ha implementado su propio modelo de conexión a la red por medio de CFE Telecomunicaciones e Internet para todos. Además de dotar de un servicio gratuito para varias personas que son parte de su propio programa social, la compañía también permite que cualquier ciudadano firme un contrato con la empresa.

Para esto es necesario acudir a algunos de los módulos en los que se venden las tarjetas eSIM para contratar un plan de datos y disfrutar de los beneficios de este servicio disponible para los mexicanos en todo el país.

Este servicio se puede contratar en las sucursales de Financiera para el Bienestar (antes TELECOM Telégrafos), así como en en las sucursales del Servicio Postal Mexicano.

¿Cómo saber si mi teléfono es compatible con el internet de la CFE y con el chip bienestar?

Debido a que la tecnología ha ido cambiando con el paso de los años, hay diversos teléfonos celulares que no pueden ser usados con el internet que ofrece la CFE.

Para que la gente pueda conocer si sus dispositivos son capaces de utilizar esta tecnología, la empresa del Estado tiene un minisitio donde se puede conocer dicha información. Los pasos son dos:

Llama desde el teléfono que deseas conectar al número: *#06#

El número IMEI que te salga debes colocarlo en el menú de la PÁGINA DE VERIFICACIÓN.

En caso de que no sea compatible, lo mejor es no llevar a cabo la contratación de ningún servicio, debido a que no habrá forma de utilizarlo o siquiera poder conectarse a la red.

Una de las ventajas de este servicio es que permite a las personas conservar su número habitual y hacer el cambio de compañía de manera gratuita. Para esto solo es necesario obtener el chip correspondiente, el cual se obsequia al comprar alguno de sus paquetes.

Cómo cambiarme de compañía, pero conservar mi número con la CFE

El primer paso es consultar si el equipo que se seguirá usando cuenta con compatibilidad con los servicios de la CFE, así como con la eSIM, lo cual se explica anteriormente.

Registrarse en la plataforma e iniciar sesión para tener un usuario, así como un dispositivo que servirá para ligar la cuenta y los pagos.

Finalmente, se tiene que llenar un formulario de datos personales para el registro de la Comisión Federal de Electricidad. En este punto se pueden conocer los detalles del contrato que se tiene con la empresa.

¿Cuánto cuesta el internet de la CFE? precios y paquetes 2024

De acuerdo con la página oficial de la Comisión Federal de Electricidad, hay diversos paquetes que se pueden obtener para conectar cualquier dispositivo. Una de las máximas ventajas de este plan se centra en el costo de los paquetes que ofrece la CFE. A continuación la lista de precios en pesos mexicanos:

Paquetes semanales de internet de la CFE

Súmate CFE internet 3GB

Días: Siete días.

Gigas para navegar: 3 GB

Servicios de internet: redes sociales ilimitadas.

Hotspot (permite compartir internet con otro celular).

Mensajes y llamadas ilimitados.

Precio: 50 pesos.

Súmate CFE internet 10 GB

Días: Siete.

Gigas para navegar: 10 GB

Servicios de internet: redes sociales ilimitadas.

Hotspot ( NO permite compartir internet con otro celular).

Mensajes y llamadas ilimitados.

Precio: 60 pesos.

Súmate CFE internet 6 GB

Días: Siete días.

Gigas para navegar: Seis GB.

Servicios de internet: redes sociales ilimitadas.

Hotspot (permite compartir internet con otros usuarios).

Mensajes y llamadas ilimitados.

Precio: 100 pesos.

Paquetes mensuales de internet de la CFE

Súmate CFE Internet 33 al mes

Días: 30.

Gigas para navegar. 1 GB.

Servicios de internet: redes sociales 600 MB.

Llamadas: 100 minutos.

Mensajes: 50.

Hotspot (NO permite compartir internet con otros celulares).

Mensajes y llamadas ilimitados.

Precio: 33 pesos.

Súmate CFE Internet 3 GB al mes

Días: 30.

Gigas para navegar: Tres GB

Servicios de internet: redes sociales ilimitadas.

Hotspot (permite compartir internet con otros usuarios).

Mensajes y llamadas ilimitados

Precio: 99 pesos.

Súmate CFE Internet 5 GB al mes

Días: 30 días.

Gigas para navegar. Cinco GB.

Servicios de internet: redes sociales ilimitadas.

Hotspot (permite compartir internet con otros usuarios).

Mensajes y llamadas ilimitados

Precio: 120 pesos.

Súmate CFE Internet 15 GB al mes

Días: 30.

Gigas para navegar. 15 GB.

Servicios de internet: redes sociales ilimitadas.

Hotspot (permite compartir internet con otros usuarios).

Mensajes y llamadas ilimitados.

Precio: 200 pesos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO