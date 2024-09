Estos son los dispositivos compatibles y cómo actualizar a iOS 18

Este 16 de septiembre Apple comenzará a distribuir la última versión de su sistema operativo, iOS 18, la esperada actualización para los iPhone y el iPadOS 18 los iPad. El lanzamiento de este software traerá consigo una serie de mejoras y funciones nuevas que muchos usuarios llevan meses esperando.

En esta actualización, los dispositivos compatibles verán optimizaciones en diversas áreas, aunque uno de los cambios más esperados, relacionados con la inteligencia artificial, aún no estará disponible de inmediato.

Las principales novedades de iOS 18

Desde hace ya un tiempo, Apple había anunciado qué novedades traerían las nuevas versiones de software a sus dispositivos. Aunque el anuncio se hizo hace meses, si te lo perdiste, aquí te recordamos algunas de las características más destacadas de iOS 18 que podrás disfrutar si tienes un iPhone o iPad compatible.

Organización de fotos y edición inteligente

Uno de los aspectos que mejorará inmediatamente con iOS 18 es la forma en que gestionamos nuestras fotos. Las secciones dentro de la app Fotos serán más personalizables, permitiendo que los usuarios organicen y editen sus imágenes de manera más eficiente.

En un futuro, con la llegada de Apple Intelligence, será posible eliminar elementos no deseados de las fotos, como personas que aparezcan accidentalmente en segundo plano.

Mejores controles y ajustes personalizados

iOS 18 también presenta mejoras en la experiencia de usuario con los íconos y widgets en la pantalla del iPhone. Por primera vez, los usuarios de Apple podrán reorganizar estos elementos de manera más libre, una característica que previamente solo estaba disponible en dispositivos Android.

Junto a esto, se incluye un modo oscuro que mejora la visibilidad en condiciones de poca luz, permitiendo incluso cambiar el color de los íconos, una función esperada por muchos usuarios.

En cuanto a la seguridad, el uso del reconocimiento facial para bloquear aplicaciones añadirá una capa extra de protección, lo que hace que el uso del dispositivo sea más privado.

La IA de Apple, una de las grandes promesas

El gran salto que Apple promete con iOS 18, el cual todavía no estará disponible, está relacionado con la inteligencia artificial. La IA desarrollada en colaboración con OpenAI será la responsable de incorporar nuevas funciones a los iPhone, posicionando a Apple como competidor directo en el mercado de smartphones equipados con inteligencia artificial.

La integración de esta IA permitirá, entre otras cosas, que los usuarios puedan crear imágenes a partir de texto y resumir correos electrónicos de manera automática.

Además, Siri también recibirá importantes actualizaciones que la harán “mucho más inteligente y capaz de solventar las dudas de los usuarios”, según indicó Apple.

Sin embargo, la versión beta solo llegará en inglés a Estados Unidos el próximo mes, extendiéndose a otros países como Canadá, Reino Unido y Australia en diciembre. En cuanto a su llegada en español, tendremos que esperar hasta 2025.

Dispositivos compatibles con iOS 18

No todos los dispositivos serán compatibles con iOS 18. La nueva actualización estará disponible únicamente para los modelos a partir del iPhone XR y más recientes, abarcando hasta el iPhone 16 que se espera sea lanzado en pocos días.

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2ª gen. – 2020)

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (3ª gen. – 2022)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

En cuanto a los iPad, la lista de dispositivos compatibles con iPadOS 18 es igualmente extensa, cubriendo modelos desde el iPad 7ª generación de 2019.

iPad (7ª gen. – 2019)

iPad (8ª gen. – 2020)

iPad (9ª gen. – 2021)

iPad (10ª gen. – 2022)

iPad Air (3ª gen. – 2019)

iPad Air (4ª gen. – 2020)

iPad Air (5ª gen. – 2022)

iPad Air (11″ – 2024)

iPad Air (13″ – 2024)

iPad mini (5ª gen. – 2019)

iPad mini (6ª gen. – 2021)

iPad Pro (11″ 1ª gen. – 2018)

iPad Pro (11″ 2ª gen. – 2020)

iPad Pro (11″ 3ª gen. – 2021)

iPad Pro (11″ 4ª gen. – 2022)

iPad Pro (12,9″ 3ª gen. – 2018)

iPad Pro (12,9″ 4ª gen. – 2020)

iPad Pro (12,9″ 5ª gen. – 2021)

iPad Pro (12,9″ 6ª gen. – 2022)

iPad Pro (11″ – 2024)

iPad Pro (13″ – 2024)

¿Cómo actualizar tu dispositivo a iOS 18?

Para actualizar tu dispositivo, el procedimiento no difiere mucho de versiones anteriores. Solo tienes que dirigirte a ‘Ajustes’, entrar en ‘General’ y seleccionar ‘Actualización de software’.

Una vez que la actualización esté disponible, podrás descargarla e instalarla, siempre y cuando tengas más del 20% de batería y estés conectado a Wi-Fi. Ten en cuenta que es una actualización grande, por lo que el proceso puede tardar.

Horarios del lanzamiento de iOS 18

Como es habitual, Apple no ha comunicado la hora exacta del lanzamiento de iOS 18, pero se espera que siga el horario global de costumbre.

En México, por ejemplo, estará disponible desde las 11:00 AM, mientras que en España llegará a las 19:00 PM.

