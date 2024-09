Altamirense gana medalla de plata en campeonato de karate

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- En la modalidad de equipos, un joven de Altamira obtuvo la medalla de plata en el Campeonato Panamericano de Karate, realizado en Sao Paulo, Brasil.

Omar Emiliano Novella Arteaga de 19 años de edad, es estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Negocios Digitales en el Instituto de Estudios Superiores del Estado de Tamaulipas (IEST).

Llegó a la selección a través del selectivo que se llevó a cabo en San Luis Potosí, ahí obtuvo el pase.

El Panamericano se realizó del 27 de agosto al 2 de septiembre y participaron representantes de cuatro países.

El joven entrena en el Instituto de Estudios Superiores del Estado de Tamaulipas con el profesor Alberto López.

Relató que fue diagnosticado con Trastorno por déficit de atención con hiperactividad y por tal motivo, sus padres lo impulsaron a que practicara algún deporte, recorrió varias disciplinas hasta llegar al karate.

“Mis papás me comenzaron a llevar porque me habían detectado que era muy hiperactivo y me llevaron a varios deportes y como que no daba el ancho y el karate me gustó y ahí me quedé y desde los ocho años de edad lo estoy practicando”.

Indicó que ser parte de la selección nacional fue un sueño cumplido “y en esta ocasión se dio por la modalidad en equipos, espero que un día se logre en la modalidad individual y la verdad fue una sensación muy bonita llevar la bandera de mi país”.

Omar Emiliano Novella Arteaga, comentó que cayó al karate por casualidad o fe, “o lo que se pueda llamar eso, hay cosas por mejorar y podemos aspirar a más”.

“Todavía me estoy moviendo mucho, pero sí me ayudó a tener autocontrol, tener valores, disciplina y me ha ayudado a muchos aspectos de mi vida y me ha llevado a muchos lugares que no imaginaba llegar”.

Por. Óscar Figueroa

La Razón