Hombre que grabó a Shakira por debajo de su vestido es parte de su staff

El pasado sábado, 14 de septiembre, Shakira se encontraba bailando en la discoteca LIV Miami cuando surgió un rumor que rápidamente se propagó en redes sociales. Se viralizó un video en el que se ve a la cantante en la pasarela mientras un hombre graba bajo su vestido.

A pesar de que este video causó indignación y se creía que este hombre se trataba de un fan de la colombiana, hace poco se aclaró que en realidad esta persona forma parte del equipo de Shakira.

La confusión surgió luego de que en plataformas como X (anteriormente Twitter) se difundiera el video de Shakira bailando en la discoteca, acompañado de comentarios donde algunos usuarios acusaban a varios presentes de grabar debajo de su vestido.

“Shakira abandona el escenario después de que la gente la grabara debajo de su vestido mientras bailaba su nuevo sencillo. La gente es ASQUEROSA”, señalaba uno de los tuits.

Al percatarse de lo que estaba sucediendo, la cantante hizo gestos con las manos pidiendo que dejaran de grabar, y, tras notar que la situación no cambiaba, optó por detener su baile y bajarse del escenario.

Hombre que grabó a Shakira es parte de su equipo

Sofia Bukele, directora de Hispanic and Latam Media Relations, emitió un comunicado desmintiendo la historia que circulaba en internet sobre que el hombre que grabó a Shakira es su fan.

Según Bukele, quien estaba grabando a Shakira durante su presentación no era un admirador sin permiso, sino un miembro del equipo de la colombiana, que estaba tomando imágenes del show para fines oficiales.

“Y aunque se ha generado un rumor sobre un fan que estaba filmando bajo su falda, lo cierto es que quién estaba grabando era un miembro de su mismo equipo tomando contenido sobre su presentación en la reconocida discoteca”.

Shakira leaves the stage after people were filming under her dress whilst she was dancing to her new single. People are GROSS. pic.twitter.com/AxlBw6yFZL

— FEIM (@FeimM_) September 15, 2024