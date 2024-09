Jose Ramón Fernández lanza reclamo tras la muerte de André Marín

Luego de que en las últimas horas se confirmara el fallecimiento de André Marín, uno de sus compañeros y maestros en el periodismo deportivo decidió hablar sobre lo sucedido en los últimos meses.

Pues luego de darle un merecido reconocimiento en uno de los programas de ESPN, también aprovechó para mandar un mensaje sobre lo que paso con André Marín, pues sugirió que alguien se aprovechó de él.

Fue en una conversación con el “Diario Récord” donde mencionó que no estaba contento con lo ocurrido con André Marín, quien falleció el pasado 16 de septiembre a causa de una bacteria y tras un trasplante de pulmones.

Pues desde sus últimas apariciones en su famoso programa “La Última Palabra” en Fox Sports, se podía ver el deterioro en la salud del conductor, quien dejó de aparecer rumbo al Mundial de Qatar 2022.

André llegó a trabajar conmigo a los 14 años, era un niño con muchas ganas de aprender, con potencial, fue desarrollándose y creciendo en Imevisión. Conocí a su abuela con quien tuve una buena amistad.

Empezó cubriendo cancha y, desde el primer día, lo hizo muy bien.

Cubrimos… pic.twitter.com/Hl1qaKxPBh — José Ramón Fernández (@joserra_espn) September 16, 2024

¿Qué dijo Jose Ramón Fernández sobre André Marin?

Fue en una entrevista para Récord, donde el periodista deportivo y conductor de ESPN declaró que se minimizó y se explotó para mantenerlo como una personalidad valiosa en pantalla.

“Alguien se aprovechó de su enfermedad para hacer algo. Me dolió mucho, pero bueno, en cuanto lo vi y dije ‘ojalá se componga, que esté bien’. No lo veía bien del todo, pero me di cuenta por qué usaba una mascarilla para protegerse, mantener la respiración porque le resultaba complicado”, dijo el periodista.

Además de que no terminó de fugaz a quienes no le permitieron el descanso y reposos que se merecía por su enfermedad, por lo que el periodista deportivo estaba muy molesto por el trato que recibió André Marín.

“Él tenía que haber descansado, a lo mejor dejar de trabajar un tiempo hasta que los doctores lo dieran de alta, pero quiso trabajar y gente con mala saña se encargó de llevarlo, pero tenían que haberlo dejado salir. Ahora ve lo que sucedió; André luchaba y luchaba, ya estaba muy dañado internamente, lamentable que lo hayan utilizado nada más.” Agregó Jose Ramón Fernández.

“SE APROVECHARON DE SU ENFERMEDAD” 🗣️ José Ramón Fernández habló sobre la última etapa de André Marín en los medios de comunicación 📺 pic.twitter.com/ASk9yjM0Ts — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 17, 2024

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO