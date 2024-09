Realizan revisión a mochilas en el CBTIS 236

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con el apoyo de los padres de familia, se realizan revisiones continuas de los útiles escolares de los alumnos del CBTIS 236 de Ciudad Victoria, respetando la privacidad de los jóvenes a través de un protocolo establecido por las autoridades de la Comisión de Derechos Humanos, con el objetivo de evitar que introduzcan objetos inapropiados al plantel, así lo informó Marco Saldaña, director de la escuela.

Saldaña explicó que el incidente en el que un estudiante resultó herido durante una riña ocurrió fuera de las instalaciones escolares, cuando el alumno se dirigía a tomar el transporte público. Agregó que la agresión fue perpetrada por personas ajenas al plantel y no por estudiantes de otras escuelas. Actualmente, el estado de salud del joven es estable y se espera que pronto sea dado de alta para reincorporarse a clases.

El director aclaró que las acciones dentro de la escuela siguen siendo las mismas, y que, con el respaldo de los padres, se continúan realizando revisiones de los útiles escolares bajo un protocolo que respeta la privacidad de los jóvenes. “Sabemos que son jóvenes, pero también entendemos que, en algunos casos, podrían traer consigo objetos no apropiados para el ambiente escolar”, señaló.

“Nuestra escuela cuenta con un circuito cerrado muy sofisticado, con más de 150 cámaras instaladas en el interior, incluyendo las aulas y la oficina de orientación vocacional, donde hay tres pantallas desde las que se monitorean todas las cámaras. Además, cada prefectura cuenta con su propio sistema de vigilancia. Incluso tenemos una cámara robótica en la explanada de la escuela. El interior del plantel es muy seguro, aunque en el exterior no contamos con cámaras, por razones obvias”, detalló Saldaña.

En los CBTIS existen protocolos de actuación relacionados con las reglas de convivencia dentro de la escuela.

Estos reglamentos son verificados por la Comisión de Derechos Humanos y se discuten con los padres de familia, quienes han mostrado su apoyo. “Hasta el momento, no hemos tenido incidentes dentro del plantel. Lo que ocurre fuera de la escuela escapa de nuestras manos, aunque seguimos apoyando a los jóvenes tanto dentro como fuera de la institución”, explicó.

El director reconoció que anteriormente se conocía como “Operación Mochila”, pero ahora se refiere como “revisión de útiles escolares”. “No se realiza de manera diaria, ya que es imposible, pues contamos con más de 2,500 alumnos y el personal está dedicado principalmente a labores académicas, no a inspecciones. Además, el protocolo establece que no son los docentes quienes deben realizar estas revisiones, sino que se cuenta siempre con el apoyo de los padres de familia”, subrayó. Afortunadamente, en las revisiones no se ha encontrado nada peligroso, salvo en una ocasión en la que se descubrió un gas pimienta. Tras dialogar con los padres de la menor, se justificó que el objeto era para su protección fuera del plantel.

Saldaña finalmente, indicó que la escuela cuenta con rondines de seguridad, y la Guardia Estatal ha estado atenta a la situación.

“Sabemos que hay muchas escuelas, pero aun así nos envían patrullajes en las horas pico del turno vespertino, cuando los jóvenes se dirigen hacia la calzada para tomar el transporte público”, concluyó.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON