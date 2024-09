Willi lucha por su vida

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Su nombre es Williberto, es un perrito de 5 meses de edad, pero de cariño le llaman Willi, y tiene una enfermedad muy parecida a la anemia, pero no tiene cura.

Hoy cumple 5 meses de edad, nació junto a ocho cachorritos, su mamá es una pitbull y su papá es de la raza Snauzer, es el único que presenta este diagnóstico, al parecer fue contagiado por garrapatas cuando era bebé.

“Es una enfermedad que no se quita, hay que estarlo manteniendo con análisis para que no se le active, y se le ha estado dando el tratamiento”, comentó.

Su dueña, Sarahí Lucero Céspedes López, lo había dado en adopción, igual que el resto de sus hermanos, pero cuando su nueva familia se enteró de su enfermedad se lo regresaron a Sarahí y ella ha enfrentado la enfermedad del perrito .

“No lo quiso la familia, solo se hicieron cargo de él un mes , pero después me dijeron que ya no lo querían, por qué decían que no tenían tiempo para estarlo cuidando y lo publicamos en redes para adopción, pero nadie lo quiso por la enfermedad

que tiene” relató.