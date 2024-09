Luis Enrique Guzmán habla tras revelarse que Apolo no es su hijo

La dinastía Pinal Guzmán estuvo rodeada de una fuerte polémica debido al pleito legal entre Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna por la paternidad de Apolo. Finalmente, este miércoles se dio a conocer el resultado de la prueba de ADN con la que se revela que el menor no es nieto de la actriz Silvia Pinal por lo que algunos integrantes de la familia se han pronunciado al respecto, entre ellos el hermano de Alejandra Guzmán.

Mayela Laguna informó a través de un comunicado en redes sociales que Luis Enrique Guzmán no es el padre de Apolo, algo ante lo que reaccionó Luis Enrique Guzmán asegurando que se trataba de algo doloroso por el cariño que tiene por el menor y que continuará el proceso legal con una audiencia en el que el pequeño, de 6 años de edad, perdería el apellido Guzmán si es que un juez así lo determina.

“La verdad no es algo agradable, lo que me da un poco de tranquilidad es que el niño está muy bien, que está con una familia y que está bien cuidado y querido, eso es lo único que me importa. Triste porque yo amo mucho a Apolo y es difícil, lo que me tranquiliza es eso. Creció conmigo tres años y medio, completamente adorado por toda mi familia”, dijo Luis Enrique Guzmán en un encuentro con los medios retomado por “De primera mano”.

Luis Enrique Guzmán aseguró que, sin importar el resultado del pleito legal, le gustaría mantener el contacto con Apolo: “Convivir con él como si fuera yo su padrino, su tío o su papá dos, yo qué sé (…) Él sabe perfectamente que lo amo, lo quise cada segundo, lo disfruté cada segundo que estuvo conmigo y él lo sabe, lo sabe en el fondo de su corazoncito. Eso también me tranquiliza, que en el futuro tendremos una bonita relación si es que se da”.

