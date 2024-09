Le importa un bledo

El diputado local, GUSTAVO ADOLFO CÁRDENAS GUTIÉRREZ lanzó un mensaje en el que busca hacerse el gracioso, pero igualmente es un poco hosco por la calidad de sus palabras:

El mensaje parece basado en una canción que hizo famosa Alaska y Dinarama que se llama “A quién le importa”.

Ese es el recado que manda GUSTAVO, pero quien es el destinatario, pueden ser muchos o nadie, porque a lo largo de su trayectoria política la cosecha económica, política y de prestigio que hizo atrae muchas miradas.

Nadie le puede quitar los méritos de GUSTAVO en la política tamaulipeca, para empezar, fue el primer alcalde de oposición en esta capital.

Derrotó a CARLOS CASTRO MEDINA, yerno del poderoso líder de la CTM, FIDEL VELÁZQUEZ SÁNCHEZ, postulado por el PRI.

Eran los tiempos que el PRI ganaba todo, pero perdió CARLOS no por ser un mal candidato, si no por ser el yerno de FIDEL, pues se manifestó que Gobernación intervinó en la elección ordenando su derrota.

El fraude electoral era más sencillo de fraguar, hoy existen más candados, pero claro nunca dejan de intentarlo.

GUTAVO militó en el partido que le conviniera más, fue priísta en sus inicios, después alcalde panista y actualmente se encuentra en las filas del Movimiento Ciudadano.

Consiguió casi todo lo que busco, pues en su carrera políticamente alcanzó casi todos sus objetivos, desde ser alcalde, diputado local, federal y Senador, solamente se quedó con las ganas de ser gobernador.

Claro, fue dos veces candidato a la silla estatal, no ganó la elección, pero obtuvo otros privilegios que se dan por añadidura cuando se lucha por una silla estatal y se tienen que ceder lugares. En ocasiones parece que se pierde, cuando en realidad se gana.

GUSTAVO está a punto de dejar la diputación local y en esta ocasión no se convertirá en diputado federal o se colocará en otra posición a pesar de ser el trapecista político más experimentado.

El diputado y líder del MC hizo de la política su mejor inversión, creció económicamente, es un tigre para las empresas.

Sus propiedades van desde hoteles, gasolineras y ranchos, por lo que no se ve que tengan problemas económicos.

Quizá en su misma situación, muchas personas estarían en la misma postura y dirían:

“La gente me critica sin saber, sin saber que me vale madre”.

Al final del día cada quien demuestra su educación y forma de ser, los mensajes en las redes sociales son sólo una parte de nuestra vida.

Por lo pronto que ponga en su camioneta “A quién le importa”, pues a GUSTAVO le vale que lo señalen, lo apunten con el dedo, susurre a sus espaldas, después de todo a él le importa un bledo.

Por cierto, el tampiqueño RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA cuando lo invitaron a ser el Cónsul de México en la hermosa ciudad de Miami, decidió dar las gracias a la propuesta, pues no estaba en condiciones de dejar el país por el momento.

El ex aspirante a la gubernatura, se mostró muy entusiasta de irse a Miami, por lo que tomó algunos cursos de preparación, es un profesional y las responsabilidades que llegan a su vida las toma con la mayor seriedad. Sin embargo, decidió dar las gracias y dejar el espacio.

RODOLFO recibió otra encomienda, es el nuevo Director de Comunicación Social en la Cámara de Diputados.

RODOLFO cuenta con una gran carrera política, aquí en Tamaulipas fue el coordinador de delegaciones federales y en la ciudad de México encabezó la alcaldía de Cuauhtémoc.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

