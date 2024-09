Activista se atrinchera en la Comisión de Atención a Víctimas para exigir apoyos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El activista Gustavo Azuara Díaz, integrante del colectivo “10 de marzo”, tomó las instalaciones de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Tamaulipas en la capital del estado, para exigir el apoyo en medicamentos.

A través de una transmisión de Facebook, la noche del jueves 19 de septiembre, informó de esta acción a la que incluso invitó a otras víctimas que tengan temas pendientes en la dependencia, a sumarse a la toma pacífica.

“Acabo de tomar las instalaciones por negativa de la comisionada Lorena Perales y del Director de Atención Inmediata, Ernesto Jesús Rodríguez Zapata y del licenciado Jorge Báez que es el subdirector”.

Explicó que acudió a las oficinas de la Comisión de Atención a Víctimas el jueves, para tramitar el pago de medicamentos que adquirió para atenderse de una enfermedad que padece.

“Ellos me dicen que no me pueden pagar los medicamentos o reembolsar lo que ya he gastado de medicamentos porque ellos pidieron una colaboración con la Secretaría de Salud del estado donde estoy”.

El también portavoz de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras de Tamaulipas, explicó que acudió a las oficinas para solicitar el apoyo como víctima indirecta, señalando que desde el mes de noviembre del año pasado y en abril de esta año, ha tramitado solicitudes de apoyo para atención médica, sin respuesta.

Por la mañana, el activista permanecía atrincherado en las oficinas de la Comisión, el Director jurídico y un psicólogo acudieron para dialogar y tratar de atender sus peticiones, sin embargo no quiso salir.

A las 12:00 horas las oficinas de la Comisión permanecen tomadas, donde una trabajadora se quedó al interior del inmueble.

Otras peticiones que lleva el activista Gustavo Azuara es la negativa, señaló, de pagar los funerales de cinco familias en Reynosa, además del pago de viáticos para la búsqueda de desaparecidos.

Por Perla Reséndez