Adal Ramones y Facundo se enfrentan en ‘Jalas o te rajas’

Pero, ¿en algún momento sí existió rivalidad entre ambos conductores? Facundo respondió con honestidad.

Siempre he pensado que en el momento en que yo estaba en la tele era como que tenías que ser de un equipo o de otro. Aunque la gente terminaba viendo los dos, era como ‘o te gusta Caifanes o Timbiriche, no te pueden gustar los dos’. O sea, te gusta Otro Rollo o te gusta Incógnito. La neta es que yo lo notaba, porque nosotros éramos como el patito feo de Televisa y Adal era como el príncipe encantador. Por lo menos así parecía.

De hecho, me acuerdo que nosotros inventamos la muerte de Changoleón, porque Adal estaba cumpliendo nueve años de Otro Rollo y dijimos ‘güey, toda la atención está en Otro Rollo, ¡necesitamos hacer algo! ¡Inventemos la muerte de Changoleón!’. Eso fue propulsado por esa rivalidad. Varios años después, cirugías, lesiones y estupideces posteriores, nos enfrentamos ahora sí en una batalla que México se merecía en Jalas o te rajas 2”, reveló Facundo.

Esta temporada contará con diferentes invitados, quienes pondrán sus propios retos para los combatientes, cual venganza por alguna rencilla pasada. Ellos son Christian Chávez, Alexis Ojitos de Huevo, Caeli, Yordi Rosado, Paola Ramones (hija de Adal), Mila Gómez (hija de Facundo), Paola Rojas, Jaime Camil y otros más. El perdedor tendrá que cumplir un desafío extremo, además de sufrir humillación al verse derrotado.

Adal señaló que reencontrarse con Yordi, quien fue su compañero en Otro Rollo, fue muy grato, pues no sólo es su amigo, sino como su hermano.

Recordó los retos que hacían en Otro Rollo y que podrían tener lejana similitud con los de este nuevo desafío.

En Otro Rollo nos tirábamos en la fosa de clavados, nos volcábamos en automóviles, Yordi salió disparado de un cañón, yo me tiré de un trapecio… hicimos mil y una estupideces y sí, el pinche Escorpión se lo copió, eso es lo que hizo, lo copió”, bromeó.

No, es increíble, años después, hacer esto. En las plataformas podemos ver enfrentamientos de atletas, donde hay gente súper dotada que se exige demasiado. No, acá, el que tiene más condición física es Fac, pero van a ver cómo se arruga en ciertas pruebas y ¡yo también!

No somos profesionales del peligro, pero hicimos cosas que ni los atletas hacen, porque estaban diseñadas para lastimarnos, no nos hagamos güeyes, al grado de que había helicóptero ahí puesto, por si pasaba algo, había paramédicos. ¡No era un chiste! Me encantó participar con mentes creativas y nos divertimos mucho”, señaló Adal.