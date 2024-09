En Victoria inician las multas contra quienes sacan la basura fuera de horario

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El ayuntamiento de Victoria a través de la secretaria de Desarrollo Urbano multara a quien sea sorprendido tirando basura fuera de horario en lugares no asignados, así como a quien tire cacharros y enseres domésticos en drenes o en vía pública anunció este martes Marco Antonio Cantú Mercado titular de la Secretaría de Servicios Públicos.

Dijo que se sigue trabajando en la limpia de rejillas, drenes, en coordinación con COMAPA, Obras Públicas y Protección Civil, sobre todo sigue la temporada de lluvias y está tratando de evitar se presenten taponamientos

Insistimos a la ciudadanía que no tire la basura en los días que no le toca la recolección o que no tire los colchones, refrigeradores, estufas, todo ese tipo de cosas, ya que son lo que representan los taponamientos tanto en vados, en rejillas, mismos drenes, mejor esperen que después de las lluvias se hará una descacharrización.

Expuso que luego de la pasada contingencia de lluvias, se hizo una intensa campaña de descacharrización, con el apoyo de autoridades de la jurisdicción sanitaria y otras instancias relacionada con el tema, la intención es evitar se presenten casos de dengue a consecuencia de no tener limpios los terrenos, los drenes, los patios.

“Ahora si la secretaria de desarrollo urbano esta tomando medidas más drásticas donde si se sorprende a alguien tirando basura fuera de horario o de cacharros, se le va a multar, sería una notificación y si los mismos vecinos lo reportan se les puede aplicar la sanción, esto luego de que se han presentado casos es en varias partes de la ciudad” advirtió el funcionario municipal.

Reconoció que la ciudadanía no tiene conciencia de la gravedad del asunto, hay imágenes donde esta la persona tirando la basura y el problema que genera, ahorita los mantos friáticos ya tienen demasiada humedad por lo que se va hacer una intensa campaña de descacharrización por sectores, pueden llamar al 072 para que acudan a recoger los muebles que van a tirar.

Por. Salvador Valadez C.