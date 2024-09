Sorgueros ahora enfrentan plaga

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En el centro y sur de Tamaulipas, alrededor de 150 mil hectáreas de sorgo están en pleno desarrollo, por lo que en esta etapa los productores están por iniciar la batalla contra la plaga del pulgón amarillo.

El secretario de organización de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Tamaulipas, Ángel Lara Martínez, dio a conocer que es en estas fechas cuando la espiga del sorgo es tierna y aparece este insecto para dañar el cultivo.

Y es que dicha plaga aprovecha cuándo el sorgo está en floración y se vuelve dulce, lo cual, atrae al pequeño ser vivo y evoluciona a un serio problema.

Ángel Lara Martínez, productor sorguero del centro de Tamauliaps dijo que aunque no representa peligro para ellos, si es un problema que se debe de atender a tiempo para evitar pérdidas que lamentar.

“En esa edad aparece la plaga del pulmón amarillo, que bueno, no es nada atemorizante, ni mucho menos. Es algo con lo que ya aprendimos a tener dentro de, y pues ahorita está iniciando las aplicaciones para poder contenerlo”.

“El cultivo del sorgo, la verdad que está en muy buenas condiciones.

Los más jóvenes, por así llamarlos, están pasando la etapa del cultivo, que pasaron los 45 días, y los maíces, pues ni se diga, la verdad que rebosantes de muy buena calidad.

En cuanto a superficie, ¿se pudiera ver que hay algún tipo de plaga, Ángel? No, bueno, mira, no se puede calcular como tal, pero sí hacer la recomendación a los compañeros de no confiarse.

“El sorgo, en el momento en que empieza a hacer, le llamamos embuche, o a hacer la pequeña florecita de la espiga del sorgo, es cuando se vuelve más dulce, y es cuando aparece el pulmón en el embés de la hoja, en la parte de abajo.

No se ve a simple vista, pero se nota cuando la hoja se ve más brillante de lo normal, puesto que genera una mielecilla, que en realidad es el excremento del pulgón, y eso se da, pues permite que la persona, el agricultor se dé cuenta que hay. Se crece por colonias”.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON