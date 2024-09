Estos son los síntomas de MV.1, la nueva variante de COVID-19 que se ha hallado en los 4 continentes

MÉXICO.- La presencia de una nueva variante identificada como MV.1 ha generado alertas debido a su rápida propagación en el mundo. Conoce cuáles son los síntomas y lo que se sabe sobre la cepa del covid-19.

¿Qué sabemos sobre la variante MV.1 de covid-19?

La variante fue detectada por primera vez en Maharashtra, India, a finales de junio. MV.1 es una subvariante de JN.1.49 a través de MB.1.1.1 que revierte la mutación Spike K478T al tipo Wuhan original.

El covid-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. El nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que iniciara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

